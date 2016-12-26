Новый план властей: Прикрыть коррупцию увеличением тарифов?

Именно так выглядит новая инициатива госорганов по повышению стоимости электроэнергии

После очередной поломки на Токтогульской ГЭС профильные ведомства вновь начали лоббировать вопрос новой волны тарификации в энергоотрасли. При том, речь идет не только об обновлении сетей и оборудования, но и о решении наболевшего вопроса многомиллиардной задолженности Нацэнергохолдинга перед государством. Однако, вернуть необходимые средства в госказну было предложено весьма нетривиальным способом - через повышение стоимости электроэнергии. Такую инициативу, по крайней мере, выдвинул в ходе парламентского заседания глава энерговедомства Айбек Калиев. По его словам, «есть возможность обновить все оборудование и потери снизить, но только через один источник — тариф. Другого источника нет». При этом есть одно «но». Глава Нацэнергохолдинга отметил, что сбор оплаты среди населения 100 процентный, проблемы со сбором средств только у бюджетных организаций. Но, по всей видимости, по планам энергохолдинга, расплачиваться за долги самого госоргана почему-то придется, судя по предложению, всему населению страны, а не только компаниям-должникам.

Такое предложение главы Нацэнергохолдинга вызвало немало споров среди специалистов. Так, по словам эксперта по ТЭК Зульфии Марат, еще в декабре 2014 года под предлогом импортирования дорогой казахской электроэнергии в разгар зимних холодов необоснованно был повышен в три раза тариф на электроэнергию до 2сомов 16 тыйынов при потреблении свыше 700 кВт-ч.

- При этом, он так и остался действующим. Однако это обстоятельство до сих пор остается без внимания парламента. Но суть проблемы еще и в том, что по этим незаконно повышенным тарифам госэнергокомпании не получают целиком всю прибыль для выплат кредитных долгов, часть остается в частных посреднических компаниях -«прокладках», которые до сих пор не ликвидированы в энергетике. Хотя на сегодняшний день причин для изъятия у них лицензий более чем достаточно. Плюс ко всему, был создан еще один новый орган госуправления в добавок к ранее действующим, - Нацэнергохолдинг, содержание которого обходится намного дороже, чем замененные, в сущности, им советы директоров госэнергокомпаний, - подчеркнула в беседе с «Вести.kg» Зульфия Марат.

При этом, по мнению эксперта, коррупция по-прежнему остается в энергетике на критически высоком уровне.

- Одно из наглядных доказательств тому - угольные тендеры. Более того, до сих пор обществу не предоставлены сведения о каких-либо результатах требуемой переоценки активов, основных фондов, средств энергоотрасли. Однако, властям для начала надо было решить именно эти недоработки, а затем уже говорить о тарифной политике. Вместо этого правительство в этом году под давлением лобби строительных «олигархов» пошло «на попятную» при обсуждении введения оплаты за технологическое подключение к электрическим сетям, хотя это мера чисто экономического регулирования в условиях рыночной экономики. И теперь изо всех сил пытается списать все свои промахи: по денонсации соглашения по ВНГЭС, упущения, недочеты, например по соблюдению регламента ремонтных работ, отсутствие реальной антикоррупционной борьбы, покрыв их за счет простых жителей в административном порядке, неоправданно пользуясь положением естественного монополиста,- поделилась Марат.

При этом, эксперт уверена, что повышать тарифы нельзя, пока государство не доказало, что оно справилось с коррупцией.

- И речь не идет о контролерах и т.д. Необходимо привлекать к уголовной ответственности многих руководителей отрасли, виновных из правительственных ведомств. Только тогда, возможно, проблема сдвинется с «мертвой точки», - добавила редакции Зульфия Марат.

Виктория Предигер

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=43942&Itemid=79