Когда и на сколько в Кыргызстане поднимутся тарифы на свет?

В Кыргызстане все чаще правительство поднимает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию.
Объясняется это необходимостью платить за кредиты, взятые республикой на развитие энергосферы.
Ранее на заседании ЖК замминистра финансов Улукбек Кармышаков отмечал, что у государства нет средств на подобные нужды.
"Такие долги будет оплачивать энергокомпании", - подчеркнул тогда он.
Позже глава агентства по регулированию топливно-энергетическим комплексом Таалайбек Нурбашев также заявил о том, что в 2019 году планируется изменить тарифы. Они, по словам чиновника, будут действовать до 2023 года – момент пика выплаты кредитных обязательств КР.
На вопрос VB.KG, когда и на сколько будут подняты тарифы на свет в Кыргызстане, начальник управления генерации и передачи энергии ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Таалайбек Байгазиев заявил, что государство действительно рассматривает подобную возможность.
- Однако на сколько произойдет указанное повышение и когда, энергетики не знают. Эта сфера находится в введении правительства страны. К нам пока никакой официальной информации об этом не поступало, - заявил Байгазиев.
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