Смешные тарифы для перепродавцов электроэнергии. Как на нас наживаются

Сын экс-президента Сеидбек Атамбаев зарабатывает десятки миллионов при перепродаже электроэнергии

В Кыргызстане 25 частных компаний продают электроэнергию. Им выданы лицензии на продажу электричества без ограничения срока.

Некоторым из них ОАО «Электрические станции» отпускает электричество за тыйыны, но тем не менее для потребителей тариф остается неизменным.

24.kg выяснило, как посредникам удалось добиться таких преференций.

Ниже себестоимости

По данным Национального энергохолдинга, в 2018 году себестоимость одного киловатт-часа электроэнергии составила 61 тыйын — 13,6 тыйына за киловатт-час на ГЭС и 336,2 тыйына — на ТЭЦ Бишкека.

ОАО «Электрические станции» уложилось в эту норму, если посчитать средний тариф для всех компаний, продающих электричество, как частных, так и государственных.

Однако основные участники оптового рынка приобрели электроэнергию у «Электрических станций» по тарифу ниже себестоимости. К примеру, ОАО «Северэлектро» электроэнергия отпускается по 57,4 тыйына за киловатт-час. С 1 октября 2018 года снизили до 52 тыйынов.

«Востокэлектро» покупает электричество по 31 тыйыну за киловатт-час, «Ошэлектро» и «Джалал-Абадэлектро» — по 36 тыйынов.

В энергосистеме существует такое понятие, как потребители-перепродавцы и оптовые покупатели-перепродавцы. Для них тарифы установлены еще ниже, чем государственным распредкомпаниям.



Так, ОсОО «Ак-Тулпар» берет электричество у «Электрических станций» по 41,65 тыйына за киловатт-час, «Шерой» — по 22,5 тыйына, «Аскарэнерго» — по 54,7 тыйына, ОсОО «Востокэнерго» — по 47,0 тыйына, «Бек-Строй Плюс» — по 42,4 тыйына, «Сибэлектрощит Азия» — по 40 тыйынов, «Запуск» — по 39 тыйынов, «ДИМЕД» — по 35,6 тыйына.

Медвежья услуга

Тарифной политикой в Кыргызстане занимается Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса. Именно оно выставило такие тарифы частникам.

Закон «Об электроэнергетике» четко регламентирует принципы установки тарифов. Цены должны отражать полную стоимость производства, передачи и распределения тепловой или электроэнергии, включая затраты на производство и техническое обслуживание, возмещение капитальных затрат, привлечение инвестиций и процентную ставку возврата.

ГАРТЭК нарушает не только эту статью. По информации Энергохолдинга, в конце ноября прошлого года ведомство издало приказ об установлении нового уровня тарифов с 1 октября, то есть задним числом. В результате чего энергокомпаниям пришлось созывать внеочередные общие собрания акционеров для переутверждения бюджетов на 2018-й.

Такое «регулирование» обошлось энергосектору в 2 миллиона сомов незапланированных затрат.

Кроме того, повышен тариф на транзит по сетям НЭСК с 19 до 21 тыйына, что повлекло за собой увеличение запланированных затрат распредкомпаний. Льготные тарифы для частников приводят к выпадению доходов у основного генерирующего предприятия страны.

Для крупных потребителей электроэнергии установлен отпускной тариф 203 тыйына за киловатт-час. Но и для них введены льготы.

Управление водного хозяйства получает электроэнергию по тарифу 56,9 тыйына за киловатт-час, Бишкекское троллейбусное управление — по 137 тыйынов, Бостеринский филиал ГП «Кыргызтеплоэнерго» — по 167,62 тыйына, АО «Хайдаркан» — по 196,48 тыйына.



Из-за такой тарифной политики «Электрические станции» в прошлом году недополучили 79,3 миллиона сомов.

Оптовые покупатели-перепродавцы снабжают энергией не только крупных потребителей, но и население, для которого конечный тариф составляет 77 тыйынов. При этом 17 из 24 компаний ГАРТЭК установило тариф выше тарифа «Электрических станций», тем самым обеспечив их сверхдоходом и прибылью за счет генерирующего предприятия.

Привлекательные условия для частных компаний привели к тому, что частники стали отжимать потребителей у «Электрических станций». К примеру, в 2017 году ОсОО «Коттон Текстиль Фэктори» купило у «Электрических станций» 807 тысяч киловатт-часов по 203 тыйына. В 2018-м компания перешла на обслуживание частником — ОсОО «Нур Ал Энерго». «Электрические станции» стали продавать энергию, предназначенную «Коттон Текстиль Фэктори», через «Нур Ал Энерго» по 132,56 тыйына за киловатт-час вместо 203 тыйынов. Разницу в 70,44 тыйына с каждого киловатт-часа получает посредник — «Нур Ал Энерго».

В Энергохолдинге считают, что ГАРТЭК создало условия, чтобы «Электрические станции» делили доход с частной компанией.

Кроме того, частники продают электроэнергию в рассрочку, чем привлекают крупных потребителей. В результате они уходят на более выгодные условия.

Кто стоит за частными распредкомпаниями

24.kg неоднократно рассказывало, кому принадлежат посреднические фирмы-перепродавцы электричества.

ОсОО «Автомаш-Энерго» учредил Сеидбек Алмазбекович Атамбаев — сын экс-президента страны.

ОсОО «Нур Ал Энерго» возглавляет Нурбек Абдрашитов. Одним из учредителей является Джолдошбек Маликович Джунушев — директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

К слову, Нурбек Абдрашитов создал еще одну компанию для перепродажи электроэнергии — «Сибэлектрощит Азия». Руководит ею Алыбек Жекшенбекович Казиев.

Учредителем ОсОО «Энерготехсервис» является Светлана Мукалаева. Ранее в Сети появилась информация, что она приходится супругой Сабырбеку Укушовичу Султанбекову, который занимал должность статс-секретаря Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции. Позже он создал Ассоциацию предпринимателей энергетического комплекса, чтобы защищать интересы частных распредкомпаний.

Выше упоминалось, что энергопредприятия из-за действий ГАРТЭК потратили впустую на внеочередные собрания акционеров 2 миллиона сомов. Примечательно то, что договор на проведение всегда заключается с ОсОО «Фондрегистр». Эта организация является реестродержателем ОАО.

Ее возглавляет Элмухамед Аманбаевич Омурзаков. Ранее фирмой руководил Аманбай Омурзаков. На него зарегистрировано еще несколько ОсОО. Его партнером по бизнесу является Капаралы Жанузакович Жаманаев. Он учредил «Эркам ЛТД», а также «Корунд гидроток», занимающийся перепродажей электроэнергии.

ОсОО «Энерготрейд» учредили Рустам Рыспекович Кутукеев и Азамат Таласбекович Жапаров. Их компания входит в состав учредителей Ассоциации предпринимателей энергетического комплекса, которую создал бывший чиновник Сабырбек Султанбеков.

В бытность Осмонбека Артыкбаева президентом ОАО «Кыргызалтын» подстанции, расположенные на предприятии «Макмалзолото», передали в аренду компании «Энерготрейд».

Болотбек Касымбекович Бегалиев с партнерами создал «Трансэлектро». Бывший депутат Бишкекского городского кенеша также владеет ЗАО «Берекет».

«Ак-Тулпар» — строительная компания, на которую неоднократно жаловались бишкекчане. Директором ОсОО является Еркинжан Саитов, учредителем — Абдывахан Байханбаев. Деятельность компании — оптовая неспециализированная торговля.

Все равны, но кто-то равнее

Государственное агентство по регулированию ТЭК настаивает на том, что тарифы на электроэнергию для перепродавцов в среднем устанавливаются выше стоимости выработки электрической энергии на ОАО «Электрические станции» и в полной мере обеспечивают интересы генерирующей компании.

Анализ фактических технико-экономических показателей за 2018 год «Электрических станций» показал, что средневыставленный тариф составил 59,3 тыйына за киловатт-час при себестоимости 51,9 тыйына за киловатт-час.

Оптовым покупателям-продавцам от общего объема реализуемой электроэнергии отпускается 5 процентов, потребителям-перепродавцам — 1 процент. Среднеотпускные тарифы для них составили 114,8 и 109 тыйынов за киловатт-час, что больше на 93,8 и 83,9 процента по сравнению со средневыставленным тарифом.

По данным ГАРТЭК, фактические доходы «Электрических станций» составили 10,6 миллиарда сомов, а прибыль компания получила в 81,8 миллиона сомов.

Вспоминается аналогия, когда богатые едят мясо, бедные — капусту, а в среднем население ест голубцы. Так и с установлением тарифов.



Источник: 24.kg