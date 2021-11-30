Перевыборы – это смертельный номер для кыргызской власти

Бывший премьер-министр Феликс Кулов высказался по поводу объяснения Нуржан Шайлдабековой причин сбоя при подсчете голосов на вчерашних выборах.

"По факту сбоя незамедлительно должно начаться проведение досудебного расследования с одновременным повсеместным ручным пересчетом голосов, под контролем политических партий, кандидатов по одномандатным округам, с участием независимых представителей от общественных организаций и прессы.

Это как поется в песне: "Надо не мертвым, это надо живым", чтобы не доводить страну до новых, никому ненужных потрясений. Ради этого можно пойти и на отмену итогов выборов. Недопустимо, чтобы "сбой в какой-то системе" нарушил мир и стабильность в стране", - написал Ф.Кулов на своей странице в Facebook.

Такой опытный политик, как Феликс Кулов прекрасно понимает, что еще одни выборы в такой короткий промежуток времени просто добьют государство.

Во-первых, выборы – это дорого для госбюджета, который, итак, трещит по швам. Во-вторых, народ в принципе устал от политиков. Это доказывает и низкая явка на прошедшем голосование, и то, что многие предпочли поставить галочку напротив графы "Против всех".

Сам Феликс Шаршенбаевич не принимал участие в этих выборах – скорее всего, потому что понимал, что процесс будет сложным и выборы могут не состояться. Этот опытный политик прекрасно знает, что какими именно намерениями выстлана дорога в ад. И предлагая властям такое вроде бы благое решение, как повторные выборы, он заманивает их в смертельную ловушку.

По закону, новые выборы в случае отмены должны пройти не позднее чем через два месяца. Это будет начало февраля – республика будет находиться на пике прохождения зимнего периода, осложненного энергетическим кризисом, на который наложатся все социальные проблемы. Тем более, что традиционно все наши перевороты и революции происходят ближе к весне.

Все ответственные политики прекрасно понимали, что нынешние выборы – это прелюдия к сложным событиям, которые могут состояться весной. И если вдруг совет Кулова будет услышан и новые выборы все же назначат, то мы получим мину замедленного действия. Во всяком случае, рисков для власти настолько много, что у нынешнего руководства страны почти не будет шансов остаться на коне.

Понятно, что Кулов льет воду на мельницу партий, которые не прошли на выборах, и сегодня митинговали возле ЦИКа, недовольные результатом голосования. Причем среди тех, кто заявляют о фальсификации и требуют отмены выступает и такой честный политик как Ахматбек Кельдибеков, который сегодня стал свежим лицом оппозиции.

Еще одним доказательством того, что предложение перевыборов - это провокация, нацеленная на ослабление действующей власти, служит выступление кандидата Бека Борбиева. Он баллотировался от "Ата-Журт Кыргызстана" -провластной партии, набрал всего 2 тысячи голосов и обвинил власть в том, что провалился. Заявление, конечно, абсурдное, но, тем не менее, артист его сделал, желая, вероятно, быть в тренде.

На самом деле, нет ничего странного, что люди не стали выбирать певца в депутаты, поскольку в ЖК им нужен законодатель, а не паяц. Так что этот демарш Борбиева – просто попытка оправдать свой пролет на выборах. Конечно, он теперь боится, что с таким низким рейтингом его перестанут звать на тои и зря, потому что поет он неплохо.

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