В МВД объяснили, почему штурм дома Алмазбека Атамбаева начали именно вчера

В ходе расследования уголовного дела по факту незаконного освобождения из мест лишения свободы Азиза Батукаева установили прямую причастность к нему бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.
Согласно материалам уголовного дела, незаконное освобождение Батукаева организовали по прямому указанию Атамбаева путем выставления подложного диагноза о тяжелой болезни.
Уголовное дело зарегистрировано в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 часть 1 «Коррупция» УК КР.
Представителям Алмазбека Атамбаева по месту проживания в селе Кой-Таш Аламудунского района вручили по последовательности три повестки на вызов в Следственные службу МВД КР для производства допроса по обстоятельствам незаконного освобождения из мест лишения свободы Азиза Батукаева.
Однако бывший президент на неоднократные вызовы на допрос не является без уважительных причин.
В соответствии со статьей 121 УПК КР, в случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель могут быть повергнуты принудительному доставлению по мотивированному постановлению следователя или судьи.
В связи с чем данная норма статьи УПК КР распространяется на всех участников досудебного производства.
Напомним, 23 апреля 2019 года Генеральная прокуратура КР поручила Следственной службе МВД КР организацию досудебного производства уголовного дела о незаконном освобождении из мест лишения свободы криминального авторитета Азиза Батукаева.
Пресс-служба МВД КР
Источник - vesti.kg
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