           
Подробности
Правопорядок
Просмотров: 8

Смерть спецназовца: Пуля прошла насквозь 

 

У 22-летнего спецназовца, который поступил к нам с огнестрельным ранением, пуля прошла насквозь.

 

По словам главного врача БНИЦТиО Сабырбека Джумабекова, к ним вчера ночью начали поступать спецназовцы и сотрудники правоохранительных органов, среди которых были пациенты в очень в тяжелом состоянии.

 

«У 22-летнего спецназовца, который поступил к нам с огнестрельным ранением, пуля прошла насквозь. Пуля задела легкие и сердце. Мы сами не видели пули, но видели дыру от нее в теле погибшего. Когда он к нам поступил, у него уже в легких скопилось 3 литра крови. И во время операции у него остановилось сердце», - сообщил Джумабеков.

 

По его данным, некоторые другие спецназовцы находятся в реанимации, подключенные к искусственной вентиляции легких.

 

Как ранее сообщалось пресс-службой ГКНБ, пуля, предположительно, от снайперской винтовки, выпущена со стороны дома Атамбаева. Пуля пробила жизненно важные органы сотрудника спецназа.

 

Бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались огнестрельным оружием, говорится в сообщении ГКНБ.

 

Напомним, вчера вечером в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников экс-президента. В результате столкновения погиб 22-летний спецназовец и более 40 человек получили ранения.

 

Источник - Кабар 

           
Темы:

Статьи по теме:

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить