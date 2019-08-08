Смерть спецназовца: Пуля прошла насквозь

У 22-летнего спецназовца, который поступил к нам с огнестрельным ранением, пуля прошла насквозь.

По словам главного врача БНИЦТиО Сабырбека Джумабекова, к ним вчера ночью начали поступать спецназовцы и сотрудники правоохранительных органов, среди которых были пациенты в очень в тяжелом состоянии.

«У 22-летнего спецназовца, который поступил к нам с огнестрельным ранением, пуля прошла насквозь. Пуля задела легкие и сердце. Мы сами не видели пули, но видели дыру от нее в теле погибшего. Когда он к нам поступил, у него уже в легких скопилось 3 литра крови. И во время операции у него остановилось сердце», - сообщил Джумабеков.

По его данным, некоторые другие спецназовцы находятся в реанимации, подключенные к искусственной вентиляции легких.

Как ранее сообщалось пресс-службой ГКНБ, пуля, предположительно, от снайперской винтовки, выпущена со стороны дома Атамбаева. Пуля пробила жизненно важные органы сотрудника спецназа.

Бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались огнестрельным оружием, говорится в сообщении ГКНБ.

Напомним, вчера вечером в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников экс-президента. В результате столкновения погиб 22-летний спецназовец и более 40 человек получили ранения.

Источник - Кабар