Смерть спецназовца: Пуля прошла насквозь 

У 22-летнего спецназовца, который поступил к нам с огнестрельным ранением, пуля прошла насквозь.
По словам главного врача БНИЦТиО Сабырбека Джумабекова, к ним вчера ночью начали поступать спецназовцы и сотрудники правоохранительных органов, среди которых были пациенты в очень в тяжелом состоянии.
«У 22-летнего спецназовца, который поступил к нам с огнестрельным ранением, пуля прошла насквозь. Пуля задела легкие и сердце. Мы сами не видели пули, но видели дыру от нее в теле погибшего. Когда он к нам поступил, у него уже в легких скопилось 3 литра крови. И во время операции у него остановилось сердце», - сообщил Джумабеков.
По его данным, некоторые другие спецназовцы находятся в реанимации, подключенные к искусственной вентиляции легких.
Как ранее сообщалось пресс-службой ГКНБ, пуля, предположительно, от снайперской винтовки, выпущена со стороны дома Атамбаева. Пуля пробила жизненно важные органы сотрудника спецназа.
Бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались огнестрельным оружием, говорится в сообщении ГКНБ.
Напомним, вчера вечером в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников экс-президента. В результате столкновения погиб 22-летний спецназовец и более 40 человек получили ранения.
Источник - Кабар
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