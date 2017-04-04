ГКНБ пресечена контрабанда наркотического вещества

4 апреля 2017 года ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г.Ош задержан гражданин иностранного государства «М.А.”, 1984 г.р., у которого в автомашине обнаружено и изъято 11 целлофановых свертков темно-коричневого цвета, общим весом более 11 кг.
По предварительным данным, наркотическое вещество является «опием».
По данному факту Следственным отделом ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ст.247 (незаконный оборот наркотических средств) и ст.204 (контрабанда) УК КР.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.
Ведется следствие.
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