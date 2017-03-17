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Печать E-mail Подробности Правопорядок 17.03.2017 16:03 Просмотров: 4 ГКНБ установлен и задержан «телефонный» террорист 17 марта 2017 года в 02.10 часов на пульт дежурной службы «102» поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве в баре «Метро паб» г.Бишкек. На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. В ходе осмотра помещений указанного заведения и прилегающей территории каких-либо взрывных устройств не обнаружено. В ходе проведенных ГКНБ КР оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан уроженец с.Аксы Жалал-Абадской области Нурбек уулу Нурсеит, 1997 г.р. Установлено, что задержанный совершил ложное сообщение о готовящимся теракте из-за хулиганских побуждений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Статьи по теме: Добавить комментарий