ГКНБ установлен и задержан «телефонный» террорист

17 марта 2017 года в 02.10 часов на пульт дежурной службы «102» поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве в баре «Метро паб» г.Бишкек.
На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. В ходе осмотра помещений указанного заведения и прилегающей территории каких-либо взрывных устройств не обнаружено.
В ходе проведенных ГКНБ КР оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан уроженец с.Аксы Жалал-Абадской области Нурбек уулу Нурсеит, 1997 г.р.
Установлено, что задержанный совершил ложное сообщение о готовящимся теракте из-за хулиганских побуждений.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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