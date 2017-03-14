Юристы фракции “Ата Мекен” приглашены в Генеральную прокуратуру

“Лидер фракции “Ата Мекен” О.Текебаев 9 марта 2017 года обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру о даче правовой оценки отдельным высказываниям президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева от 6 марта 2017 года, во время проведения мероприятий по вручению государственных наград.

Вместе с заявлением о даче правовой оценки, Текебаев обратился со вторым заявлением, о проведении психиатрической экспертизы по состоянию здоровья Алмазбека Атамбаева.

Заявление принято в производство Генеральной прокуратурой.

15 марта 2017г. в 11:00 юристов фракции “Ата Мекен” Каната Азиз и Таалайгуль Токтакунову пригласили в Генеральную прокуратуру, для дачи пояснений по данным заявлениям”,- сообщили в пресс-службе партии.