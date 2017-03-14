           
Подробности
Правопорядок
Просмотров: 1

Юристы фракции “Ата Мекен” приглашены в Генеральную прокуратуру

 

“Лидер фракции “Ата Мекен” О.Текебаев 9 марта 2017 года обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру о даче правовой оценки отдельным высказываниям президента  Кыргызстана Алмазбека Атамбаева от 6 марта 2017 года, во время  проведения мероприятий по вручению государственных наград.

 

Вместе с заявлением о даче правовой оценки, Текебаев обратился со вторым заявлением, о проведении психиатрической экспертизы по состоянию здоровья Алмазбека Атамбаева.

 

Заявление принято в производство Генеральной прокуратурой.

 

15 марта 2017г. в 11:00 юристов фракции “Ата Мекен” Каната Азиз и Таалайгуль Токтакунову  пригласили в Генеральную прокуратуру, для  дачи пояснений по данным заявлениям”,- сообщили в пресс-службе партии.

 

           
Темы:

Статьи по теме:

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить