В Московском районе 42-летний мужчина подозревается в покушении на убийство 8-летнего ребенка

Бишкек, “Саясат.kg”. В Московском районе Чуйской области задержан 42-летний мужчина по подозрению в покушении на убийство 8-летнего ребенка.. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД КР.

В дежурную часть Московского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из домов, в селе Петровка малознакомый “Рыспек” пытался задушить 8-летнего ребенка.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Московского РОВД был установлен и задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался 42-летний М.Р.

Выяснилось, что ребенок играла во дворе дома, но когда зашла домой, увидела знакомого соседа в момент кражи денег из копилки своих родителей.

Мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить девочку из-за того, что та стала свидетелем кражи. Спасти ребенка удалось только благодаря тому, что в дом вошел отец и попытался остановить преступника.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 94 УПК КР. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 28-97 (“Покушения на убийство”) УК КР.