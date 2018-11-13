В Ошской области 12-летняя девочка родила от отчима

12-летняя девочка забеременела от отчима. Доказать, что ее отчим - отец ребенка, удалось лишь после теста ДНК. Об этом редакции Kaktus.media сообщила Лариса Илибезова, руководитель общественного фонда "Центр исследования демократических интересов".
По словам Илибизовой, этот случай произошел 2-3 года назад в Ошской области.
"Двенадцатилетнюю девочку насиловал отчим в течение года. Она родила в тринадцать лет. Из-за того что она была несовершеннолетней, началось разбирательство. Тогда девочка сообщила, что в течение года подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима. Доказать, что отцом ребенка является отчим, удалось только после теста ДНК, после рождения ребенка", - рассказала Илибезова.
По ее словам, отчиму девочки суд вынес обвинительный приговор и он понес наказание.
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