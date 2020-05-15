Феликс Кулов о митинге в Бишкеке: Для революции нужен повод, сейчас его нет

Ф.Кулов: Мы видим, что президент ищет выход. Он поступает, так как и должен поступать президент – ищет внешнюю помощь. И делает это весьма успешно...

В социальных сетях людей призывают выйти на митинг в субботу. Поводом стало экономическое и социальное напряжение из-за полуторомесячного карантина, во время которого многие остались без средств к существованию. Экс-премьер-министр и бывший глава МВД Феликс Кулов в интервью VB.KG отметил, что проведение подобного митинга - вполне предсказуемое явление, однако шансов на то, что он закончится штурмом Белого дома и попыткой свержения власти немного.

- Причины для недовольства людей есть и они очевидны. Когда народ заставляют сидеть дома и не дают заработать на жизнь, совершенно естественно возникает напряжение. Всем нуждающимся раздать помощь государство не может, и все это понимают. Мы видим, что президент ищет выход. Он поступает, так как и должен поступать президент – ищет внешнюю помощь. И делает это весьма успешно. Но, эта помощь придет только через месяц-два, а людям нужны средства к существованию уже сегодня. Поэтому в проведении подобных митингов нет ничего экстраординарного. К тому же открытое высказывание недовольства людей, будет держать правительство в тонусе. Мирные собрания – это безусловное конституционное право граждан и этого не надо бояться, но любое собрание не должно выходить за рамки закона, - говорит Феликс Кулов.

Он считает, что стабильность ситуации зависит главным образом от правоохранительных органов. С одной стороны они не должны упустить ситуацию из-под контроля, а с другой стороны нельзя действовать слишком жестко, вызывая гнев населения.

- Нельзя давать недовольным людям повод. Когда в 2010 году в людей стали стрелять снайперы, это естественно вызвало гнев, и собравшихся людей уже было не остановить. Другое дело, что народом, который хотел справедливости, воспользовались бандиты, которые стали грабить магазины и особняки. Это, кстати, Атамбаев указал людям на дом и сказал, что он принадлежит олигарху, давайте его разнесем. Он, наш бывший президент, выступил за нарушение закона. Так, можно ли судить простых людей, которые сейчас хотят нечто подобное повторить? Это отголосок того времени. В 2005 году, у людей также был повод для революции. Сначала аксыйские события, когда мирных протестующих стали расстреливать, а несколько недель спустя на людей выпустили группу "белокепочников". Эти же "белокепочники" на плечах народа потом зашли в Белый дом. Сегодня поводов для революции нет и его нельзя давать. Без повода любая революция превращается в фарс, - продолжил Кулов.

В доказательство своего утверждения он привел пример захват "Белого дома" Урматом Барыктабасовым в 2005 году.

- Он с группой сторонников зашел в Белый дом и ему абсолютно никто не мешал. Они походили по кабинетам, кое-что поломали, кое-что забрали. Коньяк, в основном. Никого не трогали и не избивали. Через пару часов сами решили уйти, а у выхода их уже ждали сотрудники милиции, которые их задержали. Вот и вся история. В сегодняшней ситуации властям тоже не нужно суетиться, не нужно действовать чрезмерно жестко, но от начала и до конца следовать букве закона, - подчеркивает Феликс Кулов.

Он считает, что сегодня именно правоохранительные органы должны работать с организаторами митингов и оппозиционных движений, не допускать провокаций и действий, которые могут спровоцировать правонарушения.

Источник - www.vb.kg