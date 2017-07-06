Коалиция за демократию: Атамбаев нарушил предвыборную агитацию

Коалиция за демократию и гражданское общество направила письмо-обращение председателю и членам ЦИК по вопросу нарушения предвыборной агитации.
Так, СМИ обратились в ЦИК по поводу выступления президента КР Алмазбека Атамбаева во время визита в Россию. Президент высказал мнение о кандидате в президенты от СДПК.
Напомним, интернет-сайты Татарстана 24 июня сообщили, что в рамках последнего дня государственного визита в Российскую Федерацию Алмазбек Атамбаев выступил перед журналистами. Отвечая на вопрос о кандидате в президенты Кыргызстана от партии СДПК Сооронбае Жээнбекове, он сказал: "Это был бы хороший выбор для страны".
"Я Сооронбая Жээнбекова знаю с 1995 года, я тогда был вместе с ним депутатом в парламенте. И буквально в первый же год мы создали фракцию "Реформа", в которую входило 29 депутатов из 70 и которая очень не нравилось тогдашнему президенту. Сооронбай Жээнбеков был моим замом, и все эти 20 с лишним лет я его знаю как глубоко порядочного, очень честного человека", - сказал Атамбаев.
"Это человек идеи и человек очень порядочный, прямой. Мне кажется, это был бы очень хороший выбор для страны. СДПК, я уверен абсолютно, на съезде поддержит его. Это очень порядочный, не замаранный ничем честный человек. Я думаю, он бы продолжил тот путь, который сегодня есть в стране, на построение честного, прозрачного общества", - заключил Алмазбек Атамбаев.
В коалиции считают, что это выступление фактически является публичной поддержкой действующим президентом КР кандидатуры премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова, выдвигаемого партией СДПК на предстоящие выборы главы государства. Это нарушает требования Конституционного закона КР "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".
В соответствии с частью 10 статьи 22 КЗ о выборах предвыборной агитацией признаются:
1) призывы голосовать за тех или иных кандидатов, список кандидатов либо против них;
2) выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов, политических партий;
3) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидатов, списка кандидатов;
4) распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных (должностных) обязанностей.
Коалиция отмечает, что, согласно части 1 статьи 23 КЗ о выборах, предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов (с 10 сентября 2017 года) и прекращается за 24 часа до начала голосования.
"В выступлении президента КР Атамбаева содержатся следующие признаки предвыборной агитации, установленные КЗ о выборах:
1) "Это человек идеи и человек очень порядочный, прямой. Мне кажется, это был бы очень хороший выбор для страны. СДПК, я уверен абсолютно, на съезде поддержит его" - в этих словах содержится призыв избирателям голосовать за конкретного кандидата от партии СДПК – С. Жээнбекова;
2) "Я Сооронбая Жээнбекова знаю с 1995 года, я тогда был вместе с ним депутатом в парламенте. И буквально в первый же год мы создали фракцию "Реформа", в которую входило 29 депутатов из 70 и которая очень не нравилась тогдашнему президенту. Сооронбай Жээнбеков был моим замом, и все эти 20 с лишним лет я его знаю как глубоко порядочного, очень честного человека" - в этих словах выражается предпочтение в отношении отдельного кандидата – С. Жээнбекова;
3) "Это очень порядочный, не замаранный ничем честный человек. Я думаю, он бы продолжил тот путь, который сегодня есть в стране, на построение честного, прозрачного общества" - в этих словах содержится описание возможных последствий избрания конкретного кандидата С. Жээнбекова.
Таким образом, пользуясь преимуществом своего должностного положения, президент КР Атамбаев начал проводить агитацию в пользу премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова, который выдвигается кандидатом на должность президента КР от партии СДПК.
Необходимо иметь в виду, что, согласно норме части 15 статьи 22 КЗ о выборах, главе государства запрещено проводить предвыборную агитацию", - заключили в коалиции.
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