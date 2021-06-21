Кумтор. Золото народа начало работать на народ

После введения внешнего управления на Кумторе пару месяцев назад, доходы Кыргызстана от разработки рудники пошли вверх.

Так, по официальным данным, менее чем за месяц внешнего управления "Кумтор Голд компани" продала 44 тысячи унций золота, в результате чего поступил валовый доход в размере 40 млн долларов США.

Все опасения и угрозы со стороны канадских инвесторов о том, что после их ухода из Кыргызстана и обрушения серверов компании, деятельность месторождения будет остановлена, оказались лишь очередными угрозами и шантажом. Рудник не только работает бесперебойно и в штатном режиме, а заработные платы сотрудникам выдаются вовремя и в полном объеме. Как, впрочем, и все выплаты и налоги в бюджет страны осуществляются по плану.

При этом с введением временного внешнего управления, на руднике "Кумтор" большое внимание стало уделяться вопросам охраны экологии и окружающей среды. Ведь в отличие рассчитывающих только на собственную выгоду в ущерб окружающей среде инвесторов, нынешнее управление четко понимает, что речь идет об экологии собственного государства. И это еще один плюс внешнего управления.

Более того, начато то, о чем канадцы даже не помышляли все эти годы - строительство автотрассы Балыкчы-Барскоон совместно с "КГК". Это указание личное поручение президента КР Садыра Жапарова. в текущем году начнутся подготовительные мероприятия и строительные работы, до осени текущего года планируется заасфальтировать ряд участков автодороги и продолжить строительные работы весной 2022 года. Это должно дать импульс и к развитию туристической сферы на Южном берегу Иссык-Куля. А значит, разработка рудника Кумтор несет в себе не только выгоды для экономики страны, но и для всего государства в целом. И это заслуга нынешнего руководства страны, проявившего свою политическую волю и вернувшее золото Кумтора народу.

Все эти почти 30 лет существования рудника и работы на нем представителей Сenterra Gold ситуация там была доведена до крайней пиковой точки. А сама разработка - к колоссальным экологическим проблемам в регионе.

По словам экологов, мы несли экологические издержки, а тем временем все добытое на руднике золото уходило в Канаду. Нам оставалась лишь малая часть - налоговые отчисления и социальная поддержка местного населения. При этом канадские инвесторы при разработке Кумтора использовали самые примитивные и варварские методы. Добыча золота велась открытым способом с помощью цианидов. Хотя давно есть более прогрессивные технологии. Ежедневно на руднике взрывают порядка 17 тонн взрывчатки, что помимо прочих нарушений, тоже негативно влияет на экологию региона.

Все это отражалось не только на ледниках и воде, используемой для добычи золота, но и жителям региона. Все это было скрыто из-за коррумпированности прежних властей, готовых продавать родину за дивиденды в своей карман. За последние годы руководство страны полностью отстранилось и передало всю отрасль по обогащению руд в частные руки. "Откаты" сделали своей дело, нанеся экологии сокрушительный урон.

И это также основная причина перевода компании на внешнее управление. Оставить так, как есть Кыргызстан попросту же не мог. Как не могу и сам президент Садыр Жапаров. За полтора месяца команде во главе с Тенгизом Болтуруком удалось возобновить работу рудника. В течение последнего месяца трудоустроено 60 человек. И теперь золото Кумтора, как и было обещано, принадлежит народу и "работает" на народ. Проблем по восстановлению деятельности рудника после нерадивых инвесторов еще немало. Но процесс запущен. За этот важный, нужный и правильный для Кыргызстана шаг мы должны быть благодарны действующей власти и ее профессиональной команде.

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