Коронавируса в Таджикистане нет. Кто заполнил все больницы?

В республике растёт количество больных с официальным диагнозом - пневмония, больницы переполнены, а новых больных отправляют в Гиссар.



Минздрав Таджикистана уже несколько дней не отвечает на вопросы журналистов по телефону, на запрос нам обещали ответить в течение трёх дней – «в соответствии с законодательством».



Журналисты «Азия-Плюс» попытались узнать анонимно у врачей и источников, что же происходит в стране.



Больницы столицы переполнены?



В соцсетях сообщают, что больницы города Душанбе, которые принимают больных с пневмонией, переполнены. По их словам в городском медицинском центре №1 (1-й Советский), инфекционной больнице на Зарафшоне и детской городской инфекционной больнице отказываются принимать больных даже с диагнозом пневмония. В медучреждениях обратившимся людям сообщают, что мест для госпитализации нет.



Между тем, источник «Азия-Плюс» в больнице на 1-ом Советском сообщил, что места тут есть, но больных с пневмонией отправляют в Гиссар. «На днях мы отпустили более 100 пациентов, соответственно, есть места, но мы больше принимать не будем до тех пор, пока не отпустим последнего пациента и не продезинфицируем больницу. Уже потом начнем госпитализировать. Во всех больницах столицы такие правила и больных с пневмонией отправляют в Гиссар. Там на базе инфекционной больницы подготовили места для больных пневмонией», - сообщил источник.



По данным Минздрава (опубликованным на сайте ведомства) на 27 апреля в больнице на 1-ом Советском были госпитализированы 319 человек с подозрением на пневмонию, 136 из них - медицинские работники (не указывается, за какой период они госпитализированы, – ред.). 107 человек были выписаны 26 апреля после выздоровления, ещё 30 будут отпущены на днях.



В сообщении говорилось, что в этой больнице 11 человек скончались от пневмонии и 8 других находятся в отделении реанимации.



Ранее Минздрав сообщил о нескольких случаев гибели людей в карантинных зонах от пневмонии и туберкулёза.



Больные пневмонией также госпитализированы в больнице «Истиклол» (самая большая больница в стране), в больнице им. Мансурова (гастроэнтерология и центр пересадки органов). Но о количестве госпитализированных в этих медучреждениях нам узнать не удалось.



Как обстоят дела в регионах?



Согдийская областная больница закрыта на карантин. Там принимают только экстренных больных и «больных с температурой». По данным облздрава,по состоянию на 27 апреля, в этой больнице госпитализированы228 человек с высокой температурой, а в карантинных зонах Согда находятся 482 человека.



Как сообщили в Управление здравоохранения Хатлонской области, до 26 апреля в больницах областис пневмонией были госпитализированы 50человек, случаев смерти не зарегистрировано. На карантинах в больницах Хатлонанаходятся 37 человек.



В ГБАО сообщили, что все граждане, которые были на карантине, уже отпущены по домам, в настоящее время в больницах области нет больных пневмонией.



По данным источников «Азия-Плюс» в больницах Турсунзаде под карантин и с высокой температурой госпитализированы более 100 человек.



Готовятся дополнительные места



На днях в фейсбуке пользователи разместили фотографии, и сообщили о подготовке мест для приёма больных в павильоне ВДНХ в Душанбе (Манеж Душанбе). Там же, по словам пользователей соцсетей, готовят палаточный госпиталь. Минздрав Таджикистана пока никак не прокомментировал это сообщение горожан. Корреспондент «Азия-Плюс» попытался проехать на ВДНХ, чтобы убедиться в этом, но здание в настоящее время охраняется военными, и туда никого не пускают.



Тем временем в регионах тоже готовят дополнительные места для приёма больных. По данным Управления здравоохранения Согдийской области, инфекционные отделы центральных больниц всех городов и районов и три инфекционные больницы подготовлены под карантинные зоны с 1030 койками и 1700 запасными местами. Также под карантин отдали и 100 мест в Худжандском родильном доме.



А в Хатлонской области в целом подготовлены 2267 коек, в том числе, в Бохтаре - 1375 мест.



Пневмония в колониях?



В Главном управлении исполнения уголовных наказаний Минюста РТ «Азия-Плюс» опровергли информацию о заболеваемости заключённых пневмонией. Однако сообщили, что более чем у20 заключённых колонии в городе Вахдат зафиксирована высокая температура.



«Причина в ангине, они открыли рузу холодной водой», - пояснил начальник ГУИУН МансурджонУмаров. Позже он же сообщил Радио «Озоди», что около 20 заключенных душанбинских тюрем были помещены в карантин после жалоб на высокую температуру.



Между тем, вчера – 28 апреля - отец журналистаДалераШарифова, который неделю назад был приговорен к 1 году колонии общего режима, сообщил, что тотжалуется на боли в груди и сильную отдышку. Он обратился Омбудсмену с просьбой перевести его в медчасть для лечения.



Меры усиливаются



В школах и детсадах Таджикистана 25 апреля были объявлены внеочередные каникулы, которые продлятся с 27 апреля до 10 мая. Студенты таджикских ВУЗов сообщают одосрочной сдаче экзаменов и окончании уроков до 12 мая. По их словам, об этом объявили в университетах. Но в Минобрнауке «Азия-Плюс» опровергли эту информацию, сообщив, что «такого решения пока не принято».



Во всех регионах страны начали проводить дезинфекционные работы. Уже несколько дней подряд в столице Таджикистана проводится масштабная дезинфекция города: обрабатываются улицы и проспекты, остановки общественного транспорта, скамейки в парках и у многоквартирных домов.



В Худжанде дезинфицируются места массового скопления, улицы и проспекты, парки, остановки и т.д. Также в Худжанде пожилым людям рекомендовали не выходить из дома.



А в ГБАО помимо дезинфекции и разъяснительных работ, установили правила для граждан, прибывших из столицы. При въезде медики измеряют им температуру, а такжеобязуют в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.



В соцсетях сообщают о возможном ограничении транспортного сообщения между Душанбе и регионами, однако в ГАИ республики корреспонденту «Азия-Плюс» эти слухи опровергли.



Коронавируса нет?



У врачей и медработников, которые борются с, так называемой, пневмонией, взяли расписку о неразглашение информации, некоторых предупредили устно. Поэтому медработники неохотно общаются с журналистами и не отвечают на вопросы относительно пневмонии и коронавируса. Врач на условиях анонимности «Азия-Плюс» сообщил, что результаты тестов на COVID-19 им тоже неизвестны.



«Мы отправляем все взятые материалы у пациентов в единственную лабораторию при Минздраве, не всегда сообщают нам о результатах, в том числе,о положительных. Но по симптомам и снимкам лёгких (рентген) понятно, что это коронавирус», - сообщил врач.

Источник - "Asia plus"