Уязвимое место: найдена "ахиллесова пята" коронавируса

Новое слабое место коронавируса нашли американские ученые. Они рассчитывают, что открытие поможет создать лекарства и вакцину, пока же новые данные можно использовать для терапии с помощью антител.

Ученые из Института Скриппса в США нашли новую «ахиллесову пяту» коронавируса, уязвимую для антител. Это открытие поможет в создании препаратов для лечения COVID-19 и, возможно, в разработке вакцины. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Исследователи изучили антитела одного из переболевших атипичной пневмонией пациентов, полученные еще в 2003 году, и попытались отследить, как именно они борются с вирионами SARS. Хотя антитела были довольно слабыми, они позволили понять, где находится уязвимое место вируса.

Область, с которой взаимодействовали антитела, была аналогична той, что есть и у SARS-CoV-2, отмечают исследователи.

И, по всей видимости, она важна для существования вируса, раз в ней не произошло значительных мутаций.

"Мы обнаружили уязвимое место, которое скрыто под вирусной оболочкой и становится доступным только тогда, когда вирус меняет свою структуру в процессе заражения",- поясняет доктор Мэнь Ян, один из авторов работы.

Исследователи рассчитывают, что поиск таких скрытых, неочевидных уязвимостей позволит быстрее и эффективнее разрабатывать лекарства и вакцины против SARS-CoV-2 и других коронавирусов, которые потенциально могут появиться в будущем.

Кроме того, ученые предполагают, что найденная уязвимость может быть чувствительна и к некоторым уже существующим препаратам. Пока же они допускают, что удастся разработать временные средства защиты на основе антител. Сейчас сотрудники института заняты поиском антител к SARS-CoV-2 в образцах крови тех, кто переболел COVID-19. Терапия с применением плазмы крови выздоровевших людей уже используется во многих больницах по всему миру, но более прицельная работа с антителами сделает терапию более эффективной.

У людей есть пять базовых типов антител, поясняют исследователи, и их содержание в крови сильно варьируется от человека к человеку.

Поэтому сейчас они ищут переболевших COVID-19 людей, готовых пожертвовать свою кровь для исследований. Это позволит найти антитела, которые будут лучше всего обнаруживать и уничтожать вирус в организме.

Наибольший интерес представляют люди, у которых последние симптомы прошли 2-3 недели назад — антитела, которые ведут борьбу с вирусом, со временем становятся сильнее, говорят авторы работы.



Ранее команда исследователей из Университета Миннесоты нашла еще одно слабое место коронавируса — его белковые шипы.

Они надеются, что это поможет создавать эффективные лекарства для зараженных.

Изучая особенности шипов SARS-CoV-2 и рецепторов человеческих клеток с помощью рентгена, ученые обнаружили, что всего лишь несколько мутаций сделали молекулярный «гребень» шипа более компактным, чем аналогичная структура у возбудителя атипичной пневмонии. Это и другие изменения помогли SARS-CoV-2 надежнее прикрепляться к рецепторам, эффективнее инфицировать клетки человека и быстрее распространяться.

Исследователи рассчитывают, что их работу можно будет использовать для создания моноклональных антител, которые будут распознавать и нейтрализовывать связывающиеся с рецепторами части белковых шипов. Также часть шипа можно использовать для создания вакцины. В целом, отмечают они, это исследование может быть полезным в разработке стратегий борьбы с вирусом, основанных на том, как он связывается с рецепторами.

А специалисты Питтсбургского университета в США разработали вакцину от SARS-CoV-2 и успешно испытали ее на мышах.

К тестированию на людях они надеются приступить в ближайшие месяцы.

В основу легли данные о белке, формирующем шипы вирионов.

Вакцина получила название PittCoVacc (сокращение от Pittsburgh Coronavirus Vaccine). В отличие от другой экспериментальной вакцины, основанной на митохондриальной ДНК вируса, клинические испытания которой недавно начались, здесь используется более традиционный подход и за основу взяты фрагменты вирусных белков. Аналогично разрабатываются, например, вакцины от гриппа.

Пока что вакцина протестирована только на мышах. Как сообщают ученые, у них она привела к повышенной выработке антител к SARS-CoV-2 в течение двух недель после введения.

Что будет происходить в долгосрочной перспективе, пока неясно. Но более ранние исследования вакцины против MERS-CoV показали, что достаточный для защиты уровень антител сохраняется по крайней мере в течение года, и пока что изменения уровней концентрации антител к SARS-CoV-2 следуют по тому же сценарию.

Источник - gazeta.ru