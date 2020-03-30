Экс-комендант Феликс Кулов о работе комендатуры: Запрещать - много ума не надо

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 24 марта подписал указ "О введении чрезвычайного положения на территории Бишкека Кыргызской Республики". Также введен режим ЧП в Оше, Джалал-Абаде, в Ноокатском, Кара-Суйском и Сузакском районах.

В каждой зоне, где введен режим ЧП, есть комендатура. Больше всего внимания приковано к коменданту Бишкека Алмазбеку Орозалиеву.

Работа комендатуры до сих пор четко не отлажена. Люди не могут получить пропуска, журналисты не получают информацию.

Kaktus.media попросил Феликса Шаршенбаевича Кулова, как бывшего коменданта столицы (в 1990 г. - Прим. Kaktus.media), высказать свое мнение о работе нынешней комендатуры. Мы спросили его, какие советы он давал или может дать, какие видит недостатки и что надо сделать для улучшения работы правительства и комендантской службы сейчас и после окончания чрезвычайного положения.

Феликс Кулов сразу подчеркнул, что самое легкое - это давать советы.

"Естественно, я советовал, в том числе и в письменном виде. Но, видимо, люди слишком загружены, что не успевают на все поступающие предложения реагировать. Что касается критики в адрес работы некоторых членов правительства и комендатуры, то ее было высказано немало, поэтому повторять не имеет смысла", - отметил он.

Причины всех недостатков, как правильно все отмечают, состоят в отсутствии прозрачности работы, честного информирования населения со стороны правительственных структур, несогласованности их действий и решений, которые порой даже противоречат друг другу, внося тем самым хаос и бардак в эту и без того плохо управляемую ситуацию.

Фелис Кулов обратил внимание на то, что 29 марта, в воскресенье, президент Жээнбеков вынужден был провести экстренную встречу с премьер-министром и в достаточно жесткой форме потребовать навести порядок в работе подчиненных служб, устранить недостатки с учетом претензий и жалоб населения.

Будем надеяться, что теперь исполнительные органы начнут работать более оперативно, и при этом эффективно.

До конца режима чрезвычайного положения осталось более 15 дней. За этот очень короткий период предстоит отработать ряд практических мероприятий. Надо быть реалистами и понимать, что в сжатые сроки победить коронавирус ни у нас, ни у других стран не получится. Период действия ЧП имеет цель, прежде всего локализовать распространение коронавируса, дать возможность выиграть хотя бы небольшое время, чтобы приобрести в необходимом количестве защитные средства, медицинские препараты, получить какие-то уже наработанные методики тестирования, лечения, защитить от заражения большую часть населения на начальном этапе распространения коронавируса, приучить людей к соблюдению карантина и санитарно-эпидемиологических требований.

В связи с чем предстоит уже сейчас буквально на ходу решать две по сути взаимоисключающие задачи: остановить свободное передвижение людей и контакты между ними и не допустить при этом прекращения работы различных предприятий, транспорта, сферы услуг и других.

В соответствии с Законом "О ЧП" комендант определяет режим работы предприятий во время ЧП. Ввести при нынешнем экономическом положении полный запрет на их работу или существенно ограничить - значит лишить людей средств к существованию. Об этом уже открыто говорят и пишут.

Как быть и что делать?

- Один из конкретных выходов видится в следующем:

Разрешить работать тем предприятиям, работа которых будет полностью соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, а именно: иметь дезинфекторы, маски, перчатки, защитные костюмы для своих сотрудников, транспорт для их перевозки, чтобы не добирались пешком на работу, обеспечивать проверку состояния их температуры.

Разрешить по графику, поочередно, для разных частных транспортных организаций работу маршрутных бусиков, но при условии дезинфекции салонов, обслуживания пассажиров только в масках, недопущения стоячих людей в проходах, наличия в салоне кожных дезинфекторов.

Для торговых точек: запуск в помещение также только в масках, строго с соблюдением дистанции покупателей друг от друга, регулированием пропуска людей на входе, чтобы избежать толкучки и др.

Для каждого вида предприятия, организации, индивидуального предпринимателя (например, частных сантехников, электриков) не составит труда разработать типовые правила. Для специалиста их составление займет не более 2-3 часов.

Нарушение даже одного из требований, установленных Минздравом, должно повлечь за собой прекращение работы предприятия. От того как правительство, комендатуры эти задачи быстро решат, напрямую зависят благополучие и жизнь людей.

Политик и бывший комендант отметил, что много претензий вызывает слабая информационная работа правительства и комендатур, равнодушное отношение к людским нуждам. Чиновники обязаны понимать, что по их вине накопление недовольства у людей может ненароком вылиться в стихийные акции протеста.

Власть не может разрешить все проблемы, народ прекрасно это понимает, но неуважение к себе он никогда не простит.

Разве составляет большую трудность честно отвечать на вопросы и помогать в рамках своих полномочий?

"Ни одна страна не оказалась на 100% готовой эффективно противодействовать возникшей угрозе. Это сказано не для чьего-либо оправдания, а для того, чтобы извлечь из горького опыта полезные на будущее уроки. По оценкам экспертов, не следует ожидать быстрого избавления от этой заразы. Прогнозируется волнообразный характер ее появления и затухания. По моему глубокому убеждению, после отмены ЧП в стране должны продолжать действовать режим ЧС, проходить карантинные мероприятия с пролонгацией ограничения на проведение культурно-массовых и религиозных мероприятий", - предположил Кулов.

Придется в принудительном порядке и надолго вводить, например, новые формы поведения, связанные, казалось бы, с такой "мелочью", как запрет традиционных рукопожатий, объятий, поцелуев; наладить дистанционные формы обучения во всех учебных заведениях и удаленную работу; постоянно наращивать запасы продуктов на складах мобрезерва, медикаментов, средств диагностики, индивидуальной защиты, необходимого медицинского оборудования и так далее.

Кулов напомнил, что президент потребовал от правительства разработки плана антикризисных мероприятий. Уже сейчас бизнес-сообщество представило свои предложения, и на сайте правительства было бы целесообразно выделить отдельное место для их публикации и обсуждения. Ранее он также готовил рекомендации для улучшения ситуации.

Сразу следует оговориться, что на поддержку из госбюджета рассчитывать бесполезно. Он и так дефицитный.

Влияние Конституции

Феликс Кулов напоминает, что экономическая ситуация крайне непростая, поэтому, не откладывая в долгий ящик, предстоит искать и принимать нестандартные решения, чтобы не допустить коллапса. Работать в прежнем спокойном режиме не получится.

"Также и действующая Конституция уже не может соответствовать и отвечать новым реальностям и новым вызовам. Речь не о пересмотре ее положений - это вопрос будущего, речь о соразмерности прав и ответственности высших органов власти. Если быть более точным, о полной размазанности этой самой ответственности", - заявил политик.

Дело касается контроля над экономической деятельности государства, которая закреплена за премьером.

Если руководствоваться ст. 60 Конституции, в которой сказано, что президент представляет единство народа и государственной власти (в русском тексте не "представляет", а "олицетворяет"), - то это норма дает ему право координировать деятельность госструктур в интересах народа.

"В связи с назревающей масштабной кризисной ситуацией для принятия оперативных мер реагирования с персонификацией ответственности за принятые решения на основе этой статьи предлагается образовать Чрезвычайную экономическую комиссию под руководством президента КР. Если же по каким-либо причинам данное предложение не будет принято, то тогда предлагается другое, не менее кардинальное решение: ровно в два раза сократить членов правительства - с 22 до 11, чтобы повысить их мобильность и ответственность", - предложил свои меры Феликс Кулов.

Он считает, что с таким большим числом членов принятие решений сильно затягивается по времени, что в кризисных условиях контрпродуктивно. Раньше такое сокращение не вызывалось острой необходимостью, сегодня с учетом нарастающего мирового кризиса без подобных революционных шагов не обойтись.

Одним словом, в эти 15 дней предстоит подготовить решительные и ответственные меры, направленные во благо народа и в интересах общего дела.

В Кыргызстане на утро 30 марта выявлено 84 случая заражения коронавирусом, умерших и выздоровевших нет. Но три человека находятся в тяжелом состоянии. Первые случаи заражения зафиксированы 18 марта у трех жителей Сузакского района.

С 25 марта до 15 апреля ввели чрезвычайное положение в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области. В Бишкеке с 25 марта ввели комендантский час.

Источник - kaktus.media