Все оттенки ученого плагиата

Намедни российское сообщество “Диссернет” нашло очередной плагиат, на этот раз в диссертации депутата ЖК Акылбека Жапарова.

Доктор экономических наук, светлая голова, один из отцов идеи выдачи баранам паспортов, естественно отрицает все обвинения.



Свою научную работу с труднопроизносимым названием: “Стратегия модернизации экономики Кыргызской Республики” (монетарно–фискальный аспект) он защитил еще в 2009 году, когда вкалывал как раб на галерах в должности министра экономического развития и торговли. Поклонники экономического таланта чиновника восторженно вздыхали: как же он все успевает? А вот так! Такая вот личность, громадина! Не обыкновенный хомо сапиенс, а человек и пароход!



Но спустя 9 лет эксперты “Диссернета” решили проверить подзабытый обществом продукт интеллектуального труда политика. И тут бамс! Сюрприз — в докторской диссертации тогдашнего министра обнаружилось 120 страниц плагиата из 234. Оказывается, только половина перепечаток, это уже хорошо! У некоторых ученых, проверенных “Диссернетом”, вообще 97 процентов заимствований. По мнению иностранных специалистов, большую часть текста Жапаров скопировал с трудов кыргызского ученого Шайлообека Мусакожоева.



Депутат и, как поговаривают, владелец “отелей, газет, пароходов” абсолютно не согласен с выводами россиян. Насколько глубока эта диссертационная яма, куда упал парламентарий? Это и хотели выяснить журналисты. Но пообщаться с автором научного фолианта оказалось сложным делом. Контактировать с журналистами по телефону власть предержащие не очень любят. Поэтому акулам пера приходиться их ловить около туалетов и в прочих общественных местах, где нужно присутствовать лично. Например, корреспондентам “Клоопа” пришлось караулить в здании парламента, прождав господина Жапарова около 5 часов в коридоре.



Депутат, увидев нацеленный на него диктофон, был сильно и неприятно удивлен. Однако, взяв себя в руки, он с авторитетным видом заявил, что не совершал плагиата, потому что заимствовал данные из своих же прошлых работ. “Основная ссылка идет на труды Мусакожоева. “Стратегия инновационной модернизации” — эта книга написана вместе с Мусакожоевым. Была переиздана в 2010 году, а написана в 2008 году. А просто “Модернизация стратегии” тоже написана в соавторстве с ним. Она в 2007 году издана”, — напирал Жапаров.



В конце интервью слуга народа настолько осмелел, что стал бравировать: “Мне не стыдно за свой труд. Он есть в печати, я по нему читаю сегодня лекции. Моя позиция такая: я его защищал сам, писал сам и готов его защитить еще раз, где угодно и как угодно”. Это походило на кидание перчатки в морды врагам. Но нардеп может себе позволить...



Уважаемый профессор Мусакожоев в интервью СМИ сразу же отказался от претензий к Жапарову. И вообще, оказывается, депутат имел право брать данные из их совместных монографий даже без ссылки на них. Даже то, что “Диссернет” выявил плагиат в диссертации экс–министра и из других источников, не вывел из себя профессора. Он предположил, что Жапаров мог “допустить оплошность” и “забыть” сослаться на них. Подумаешь, мелкая ошибка, бывает — зато какой титанический труд подарен Отечеству!



“Допустим, изначально была опубликована научная работа, у которой 10 соавторов. Принцип раздельного авторства не допускает, чтобы позже появилось 10 диссертаций, включающих в себя один и тот же текст”, — ответствовали эксперты “Диссернета”. И тем более в тексте и библиографическом списке Жапаров поленился ссылаться на совместные труды с Мусакожоевым.



Кроме того, в сообществе утверждают, что политик скопировал часть своей диссертации с работ трех кыргызских ученых, курсовой работы российской студентки и из брошюры “Очерк экономики США”. Работы и имена этих четырех источников нигде в диссертации не упоминаются.



Нужно сказать, что сообщество волонтеров из России, проверяющих диссертации на плагиат, давно получило заслуженную известность. Благодаря “Диссернету” около 200 россиян потеряли свои ученые степени. Теперь длинная рука разоблачителей псевдоученых дотянулась до Кыргызстана. Среди контрафактчиков оказались громкие имена: экс–вице–мэр Бишкека Эркинбек Исаков, бывший замглавы МВД Бактыбек Алымбеков. У наших башкарма мода такая — не просто казаться умным, а иметь подтверждающее “высокий интеллект” ученое звание.



Разоблаченные исследователи тайн мироздания начисто отрицают факт копирования. Мол, сотрудники “Диссернета” выполняют заказ вражеских сил. И вообще, кто они такие? А экс–депутат Жогорку Кенеша Турдукан Жумабекова в сердцах кинула: “Не спорьте с учеными!”. Типа, не ваше, по имени животного из семейства псовых, дело!



И вот недавно в Бишкек приехал один из основателей “Диссернета” Андрей Заякин. Этот долговязый очкарик тут же предложил парламенту и правительству Кыргызстана крамольную вещь: убрать срок давности для проверки диссертаций на плагиат и лишения научных степеней.



“Во всем мире лишение ученых степеней бессрочно. Лишение научных степеней — это не наказание. Это мера контроля, которую осуществляют университеты и государство”, — сказал он. После этих слов ряды наших ученых содрогнулись. Многие покрылись липким потом. Ведь самым распространенным нарушением в подготовке диссертаций в нашей стране является подлог, когда в чужих работах “Россия” заменяется на “Кыргызстан”. Вторым распространенным нарушением является копирование целых глав и параграфов.



Оказывается, в России уже сделали выбор в пользу тех, кто продавал и покупал диссертации. Причиной этого являются большие финансовые интересы и то, что очень серьезные люди купили диссертации и боятся лишиться степени. Госдума России даже объявила амнистию тем, кто научные работы купил или списал.



“Кыргызстан же находится на перепутье. Здесь сильное гражданское общество и независимая пресса. Однако я опасаюсь, что высшая аттестационная комиссия Кыргызстана замкнется в себе и выберет не национальные интересы и интересы науки и студентов, которые будут учиться у вот таких “ученых”, а выберет защиту торгашей”, — говорит эксперт.



К концу пресс–конференции Андрей Заякин стал махать шашкой. По его словам, уличенных в списывании “ученых” нужно лишить степени, а их научным руководителям, оппонентам и членам диссовета запретить участвовать в системе научной аттестации. “Так как это значит, что они плохие эксперты. При этом они могут быть хорошими учеными и преподавателями. Но эксперты они плохие. Это самый прямой, самый юридически корректный способ решения проблемы”, — заключил сооснователь “Диссернета”.



Способ хорош. Только одно тревожит — если ему следовать, не лишится ли Кыргызстан больше половины своих остепененных ученых...

Азамат КАСЫБЕКОВ

Источник - Вечерний Бишкек