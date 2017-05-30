В отношении депутатов И.Чудинова и А.Жапарова возбуждено уголовное дело по признакам «коррупции»

29 мая 2017 года Генеральным прокурором на основании материалов, поступивших из ГКНБ КР, возбуждено уголовное дело в отношении бывших членов правительства И.Чудинова, А.Жапарова и других лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн. сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".
Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ КР.
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