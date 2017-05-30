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Печать E-mail Подробности Правопорядок 30.05.2017 11:53 Просмотров: 5 В отношении депутатов И.Чудинова и А.Жапарова возбуждено уголовное дело по признакам «коррупции» 29 мая 2017 года Генеральным прокурором на основании материалов, поступивших из ГКНБ КР, возбуждено уголовное дело в отношении бывших членов правительства И.Чудинова, А.Жапарова и других лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн. сомов ОАО "Машиноиспытательная станция". Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ КР. Статьи по теме: Добавить комментарий