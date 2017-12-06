Победит ли Жээнбеков коррупцию?

Президент потребовал усилить борьбу с коррупцией во всех ветвях власти.

До этого эксперты выражали мнение о том, что борьба с коррупцией ослабла, а меры были направлены не против представителей властей, а стали поводом для расправы над политическими оппонентами. Политологи отмечают, что для очищения власти важно, чтобы новый президент сдержал данные во время выборов обещания и показал себя в этом деле.

Новые поручения нового президента



Глава государства Сооронбай Жээнбеков принял руководителей подчиняющихся ему профильных ведомств и поручил усилить борьбу с коррупцией. 5 декабря он встретился с генпрокурором Индирой Джолдубаевой и заслушал информацию о проведенных мероприятиях в сфере соблюдения законности и правопорядка. Президент напомнил, что особые нарекания общественности вызывают коррупционные явления в правоохранительных, судебных и силовых органах.

За день до этого глава государства принял председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева и потребовал отдать приоритет борьбе с экстремизмом, религиозным радикализмом и коррупции. В тот же день Жээнбеков встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшембиевым и поднял вопрос о противодействии коррупции в силовых органах.

Завотделом информационной политики аппарата президента Толгонай Стамалиева подробнее рассказала о поручениях президента:

- Глава государства еще раз поднял вопрос об усилении борьбы с коррупцией во властных структурах, судебных органах и силовых ведомствах и скорейшем избавлении от этого явления, он делает особый акцент на этом. Сооронбай Жээнбеков во время каждой встречи отмечает, что одним из основных и важных направлений в работе экс-президента Алмазбека Атамбаев тоже была борьба с коррупцией и что он продолжит эту деятельность. Информацию о новых программных мерах по противодействию коррупции в ближайшее время представят получившие соответствующие поручения руководители.

Исторический шанс

Но некоторые политики и гражданские активисты считают, что программа нового президента по борьбе с коррупцией должна отличаться от действий экс-президента. Они считают, что ранее на представителей властей возбуждались сотни уголовных дел, но все они разваливались в суде, что создало впечатление о том, что это лишь видимость борьбы.



В то же время гражданские активисты приводят в пример случаи, когда при Алмазбеке Атамбаеве борьба против коррупции была направлена лишь против его политических оппонентов. Активист Адиль Турдукулов отмечает, что у нового президента есть условия для борьбы с коррупцией не только в личных интересах, но и ради государства:

- Власть Атамбаева укрепляли два основных органа – ГКНБ и Генеральная прокуратура. Они закрывали рот политическим оппонентам Атамбаева и нейтрализовали их. Мы все стали свидетелями того, как ГКНБ и Генпрокуратура стали основным инструментом для организации политических гонений.

Сейчас самый главный вопрос заключается в том, как новый президент Сооронбай Жээнбеков и в каких целях будет использовать эти инструменты. Сейчас, когда срок его полномочий только начинается, у него нет непримиримых оппонентов. Поэтому у него нет оснований использовать силовиков для того, чтобы закрыть кому-то рот в своих интересах. Это значит, что у Сооронбая Жээнбекова есть хорошая возможность направить эти «инструменты» против настоящих коррупционеров. Также у нынешнего президента есть историческая возможность - провести решительную борьбу с коррупцией и показать себя защитником интересов народа и государства, справедливым и честным лидером. Как он воспользуется этим историческим шансом, увидим на деле.

Во время предвыборной кампании Сооронбай Жээнбеков заявлял, что вопрос о борьбе с коррупцией является основой его программы. А во время дебатов на центральном телеканале он отмечал, что у него есть список из 25 замешанных в коррупции крупных чиновников и политиков.

С чего начинается борьба с коррупцией?

Бывший спикер Жогорку Кенеша и экс-вице-премьер Алманбет Матубраимов отмечает, что общественность ждет от Сооронбая Жээнбекова решительных шагов. Для этого, считает он, глава государства должен искоренить причину коррупции:



​- В государстве увеличивается число чиновников. Вместе с этим усиливается и коррупция. Они притесняют народ, пьют его кровь, словно пиявки, и в то же время обворовывают государство. Поэтому мы должны уменьшить число государственных служащих, создающих условия для коррупции, вместе с этим повысится и ответственность. Во-вторых, указанные в декларациях ответственных государственных чиновников, министров и депутатов расходы и доходы не соответствуют друг другу. А они приходят на должности и жалуются, что зарплата низкая. Но в то же время приобретают дорогие автомобили и строят особняки. Надо все это проанализировать. И победить коррупцию в высших эшелонах власти можно путем выявления связей между ними, покровительства.

Согласно отчету Transparency International, опубликованном в начале 2017 года, Кыргызстан входит в число самых коррумпированных государств мира, занимая 136 место среди 176 государств.

Источник - "Азаттык"