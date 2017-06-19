Вся президентская рать

15 июня, за четыре месяца до голосования, началась процедура выдвижения кандидатов на президентский пост. Грядущие выборы обещают стать беспрецедентными сразу по нескольким параметрам: главу государства впервые изберут с использованием современных технологий, это будет первая в истории Кыргызстана мирная передача власти, а еще за голоса избирателей собираются конкурировать сразу несколько достаточно сильных политиков.



Поехали!



Итак, дан старт президентской гонке. Следующий этап — официальная регистрация претендентов, которая начнется за 45 дней до выборов и продлится десять дней. В итоге к 10 сентября Центризбирком сформирует окончательный список кандидатов на высокий пост.



ЦИК уже посчитал, во сколько обойдется предстоящий плебисцит, и утвердил смету расходов. Подготовка и проведение кампании по выборам президента КР обойдется в 671 миллион 502 тысячи сомов. Кроме этого, предусмотрены расходы на проведение при необходимости второго тура президентских выборов в размере 132 миллиона сомов.



О своих намерениях баллотироваться на президентский пост уже заявили лидер партии “Ак–Шумкар” Темир Сариев, руководитель партии “Республика” Омурбек Бабанов и глава партии “Онугуу–Прогресс” Бакыт Торобаев.



Политсовет правящей партии СДПК своим кандидатом назвал действующего премьер–министра Сооронбая Жээнбекова. После оппозиционные СМИ стали муссировать предположение, что партия власти одним выдвиженцем не ограничится и дополнительно выставит на президентскую гонку председателя ЖК Чыныбая Турсунбекова. Эти слухи продвигались в информпространстве, несмотря на отсутствие каких–либо официальных заявлений со стороны как социал–демократов, так и действующего спикера.



Существует ли раскол в СДПК, чего, несомненно, хотелось бы отечественной фронде, станет ясно уже в эту субботу, когда партийцы соберутся на съезд, чтобы утвердить своего кандидата. До сих пор партия власти демонстрировала довольно стойкую приверженность общей цели, можно предположить, что социал– демократы и впредь не поведутся на оппозиционные провокации и не станут распылять свои ресурсы на два фронта.



— Для социал–демократов это был бы заведомо проигрышный вариант. Но, насколько я знаю, ничего подобного не произойдет. Эта партия единственная в Кыргызстане, которая провела своего рода праймериз (предварительные выборы). Для Кыргызстана это интересный опыт. В других политических объединениях КР мнение партийных вождей не обсуждается. В СДПК поступили демократичнее. Когда политсовет назвал кандидатуру Сооронбая Шариповича, в областных партийных организациях ее широко обсуждали. И подавляющее большинство членов партии согласились с этим выбором, — заявил в интервью vb.kg соучредитель Московского института гуманитарно–политических исследований Александр Филиппов, побывавший недавно с визитом в Бишкеке.



Из числа потенциальных кандидатов все еще не выбыл арестованный по обвинению в коррупции лидер партии “Ата Мекен” Омурбек Текебаев. Хотя если по делу о взятке в миллион долларов суд вынесет обвинительный вердикт, то бороться за президентство главному социалисту страны уже не придется.



Неудовлетворенными на этот раз, похоже, останутся и амбиции экс–спикера парламента Ахматбека Келдибекова. Недавно на встрече с жителями Алайского района он заявил, что собирается баллотироваться. Однако поучаствовать в выборах президента политик не сможет из–за непогашенной судимости, о чем недавно сообщил Верховный суд.



Приговором суда Келдибеков был приговорен к штрафу в 10 миллионов сомов. Последней датой выплаты значится 8 ноября 2016 года. А значит, судимость политика будет погашена только через год. Увы и ах. Наверное, не стоило Ахматбеку Келдибековичу так необдуманно обнадеживать своих сторонников, ведь он–то прекрасно знал, что никакой баллотировки не будет.



На полном серьезе



Процесс подготовки к предстоящему плебисциту идет основательный. Причем начался он не вчера.



Начнем с того, что ЦИК успел протестировать новейшие выборные технологии в ходе проведения референдума по поправкам в Конституцию. Те, декабрьские, выборы в первую очередь, конечно, показали высокий уровень поддержки народом избранного действующим президентом курса. А во–вторых, продемонстрировали все слабые места новой процедуры голосования. Хочется надеяться, что в октябре никаких технических сбоев на избирательных участках уже не случится.



Еще одно важное обстоятельство — кыргызский президент добровольно расстается со своими полномочиями.



— В первый раз президент уходит с поста по своей воле, передавая бразды правления. Можно сказать, что президент переходного периода Роза Отунбаева тоже ушла сама. Но, если говорить откровенно, это не совсем так. Я беседовал в 2011 году с представителями ее окружения. Она, конечно, хотела бы тогда остаться, просто не хватило поддержки и силы. Ее бы смели конкуренты, если бы Роза Исаковна отказалась проводить выборы или пошла на второй срок. То есть ее уход был вынужденным, — считает московский эксперт Александр Филиппов.



Что ж, будем надеяться, что попытка действующей власти сломать ущербную традицию смены лидеров удастся.



Впрочем, напряженность на политической арене так или иначе к осени будет нарастать. Однако это не страшно, если политики станут биться в правовом поле и не попытаются привлечь внешние силы для того, чтобы раскачать ситуацию в стране, спровоцировать очередной “сабантуй”.



Правда, действующий президент пообещал не позволить деструкторам обрушить Кыргызстан в хаос.



— Тех, кто будет пытаться дестабилизировать ситуацию, куда надо закроем. Я знаю, что будут попытки навести тень на плетень, полить грязью страну, — заявил Алмазбек Атамбаев.



Если говорить о внешнеполитическом влиянии, то в этом плане сегодня царит определенное равновесие. Россия не выражает явной поддержки ни одному из кандидатов, как и Запад. При этом глобальных неолибералов, похоже, тоже вполне устраивает все, что сейчас происходит в политическом пространстве Кыргызстана. Доказательством тому можно считать недавний визит в страну генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который достаточно высоко оценил уровень развития демократии в КР.



К слову, появление в Кыргызстане Гутерриша местная либеральная оппозиция, наверное, должна расценивать как вполне ясный сигнал о том, что ей пора менять приоритеты и тактику.



Генсек ООН не пожелал встретиться с нашими записными активистами, выходящими на очередной пикет против власти как на работу. Вероятно, в одной из крупнейших и влиятельнейших международных организаций не считают, что “в Кыргызстане идет беспрецедентное давление на свободу слова и мирных собраний, игнорируются международные обязательства, когда в стране уже 25 политзаключенных”.



Победит тандем?



Еще одной уникальной особенностью предстоящих президентских выборов можно считать качество тех политиков, которые сегодня заявили о намерении баллотироваться. В этот раз за президентство собираются бороться не “бульдозеры революций” с невнятной предвыборной программой, а управленцы с опытом и определенным авторитетом.



Судите сами, на эти выборы одновременно идут три премьер–министра. Причем не самые худшие в истории независимого Кыргызстана. Конечно, и Бабанов, и Сариев совершали ошибки, однако у них в активе есть и определенные достижения, которыми они в принципе вполне могут помериться. Так что борьба за главную должность страны обещает стать жаркой.



По мнению аналитиков, все свои ресурсы кандидатам придется бросить на то, чтобы привлечь на свою сторону голоса неопределившихся в будущем выборе граждан. Таких, если судить по результатам альтернативных голосований, которые запускают на популярных интернет–формах, почти 40 процентов от общего числа избирателей.



Более или менее объективный срез настроений в обществе показывает, что кыргызстанцы достаточно критично настроены по отношению ко всем претендентам на пост главы государства. А это значит, и к выбору будущего президента подойдут со всей серьезностью.



Учитывая такое положение, необходимо отметить, что победу кандидатам может обеспечить не столько личная популярность, сколько правильная политстратегия. Сомневающиеся в отдельном претенденте избиратели могут сделать ставку на сильный тандем из нового президента и премьер–министра.



Об одном таком возможном политическом дуэте уже говорят — Сооронбай Жээнбеков и Сапар Исаков, которого в свое время оппозиция активно прочила в преемники Атамбаева. Многие считают, что это очень эффективный альянс, в котором будут сочетаться опыт и модернистский подход к управлению. Бабанова и Сариева в роли президента мог бы дополнить политик с юга — кто–то вроде Камчыбека Ташиева, который все еще располагает определенной поддержкой на своей малой родине.



В связи с процессом по коррупционному делу и расследованию мародерских деяний участие Текебаева в выборах и тем более его победа — это почти фантастический сценарий. Однако если такое все же случилось бы, то лучшим премьером для него стал бы такой же популист, как и лидер “Ата Мекена”, Турсунбек Акун. Шутка.



Конечно, при таком подходе к выборам кому–то из кандидатов придется поступиться своими амбициями. Однако тем самым они смогут доказать, что идут во власть не только ради удовлетворения собственного тщеславия.



памятка избирателю



Президентом нашей республики может быть избран гражданин Кыргызстана не моложе 35 и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.



Кандидатом в президенты может быть зарегистрировано лицо, собравшее не менее 30 тысяч подписей избирателей. Число кандидатов на пост президента не ограничивается.



В 2011 году на выборах президента республики регистрацию прошли аж 83 кандидата, но приняли участие только 16: Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Кубатбек Байболов, Анарбек Калматов, Арстанбек Абдылдаев, Омурбек Суваналиев, Темирбек Асанбеков, Марат Иманкулов, Турсунбай Бакир уулу, Кубанычбек Исабеков, Курманбек Осмонов, Акбаралы Айтикеев, Торобай Колубаев, Сооронбай Дыйканов, Алмазбек Каримов.



В этом году список желающих занять пост главы государства, видимо, будет намного короче, поскольку не так давно был увеличен размер избирательного залога — до одного миллиона сомов. Так что балаганщиков, пытающихся привлечь к себе общественное внимание или баллотирующихся для галочки в резюме, уже не будет.



Александра ВАСИЛЬКОВА

Источник - "Вечерний Бишкек"