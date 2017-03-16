Кто станет следующим президентом?

А.Атамбаев заявил на весь мир о том, что останется в политике по истечению президентского срока. Как оказалась, власть очень сладка.



Над этим вопросом сейчас задумываются все, начиная от рядовых граждан, заканчивая действующим президентом А. Атамбаевым, это не дает покоя. Пока представители Белого дома озабочены тем, чтобы не упустить из рук власть, оппозиция и простое население надеются на то, что будет избран думающий не о личной выгоде, а о народе и стране президент, который наладит жизнь.

Еще со времен А. Акаева представители власти грабили народ и страну, неприлично разбогатели, в то время как 90% граждан страны остаются бедными, "ездят верхом на собаке". Другими словами, должности президента, премьер-министра, министра, депутата, губернатора и акима используются не для того, чтобы служить стране и народу, а для того, чтобы съедать бюджетные средства, воровать. Несмотря на чудесную природу, наличие золота в горах, мы в числе 50 беднейших стран мира. Мало того, страна криминализировалась при действующей власти...

Если изучить основные причины революций и переворотов 2005 и 2010 года, то мы убедимся в том, что наш народ бы восстал не из-за свободолюбия и героизма, а из-за того, что власть погрязла в коррупции и трайбализме, уровень бедности неумолимо рос.

Так почему мы катимся назад, если на протяжении 25 лет весь мир, в том числе соседние страны развиваются? Потому что на выборах и служебных назначениях большую роль играют деньги, депутатами избираются те, у кого есть деньги, занимают жирные должности, думают о личных интересах. Значит, о народе и стране никогда не будут думать те, кто за деньги купил мандат, должность губернатора, министра, акима. Они будут заняты тем, чтобы выбить в несколько раз больше денег, чем они вложили.

Если выборы пройдут честно, народ не позволит себя купить водкой и деньгами, если будут избраны честные руководители вроде И. Раззакова, А. Масалиева, С. Ибраимова, то 99% бывших чиновников сели бы в тюрьму. Поэтому действующие не захотят упускать из рук власть. Скорее всего и сейчас идет "чистка" против "неугодных", возбуждаются придуманные уголовные дела, ведется попытка их устранить, "сломать", вынудить покинуть страну.

Нынешняя власть на протяжении 2-3 лет расчищает себе путь. Сначала по невнятным обвинениям были задержаны патриоты кыргызского народа - Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков, Карганбек Самаков, Нариман Тюлеев. Не знали, как придраться к Адахану Мадумарову, поэтому дважды не позволили его партии победить на парламентских выборах.

Сначала А. Атамбаев говорил, что не будет готовить преемника, а выборы пройдут честно. Мало того, он обещал уйти на отдых по истечению президентского срока, прихватив с собой старых (вонючих) политиков.

Но последние события говорят о том, что Белый дом активно готовится к осенним президентским выборам. Их тайна была раскрыта недавно, во время визита российского президента В. Путина. Тогда А.Атамбаев заявил на весь мир о том, что останется в политике по истечению президентского срока. Как оказалась, власть очень сладка.

Значит, преемник обязательно будет. Кто им будет? По всей видимости, нынешний правитель объявил "кастинг". Сначала назывались имена К. Кулматова, И. Омуркулова, даже К. Султанова. Затем увереннее начали говорить о С. Жээнбекове. А в последнее время делается акцент на недавно назначенного на пост руководителя аппарата президента С. Исакова. Сам президент представлял его В. Путину и лидерам других государств как свою "правую руку". Это может означать, что он готовит его к большой гонке.

Но ведь он нигде и не бывал, кроме Бишкека и Чолпон-Аты, не имеет представления о хозяйстве и производстве, занимался бумажными делами в Белом доме, рос в тепличных условиях. Поддержит ли народ этого джигита? Среди народа поговаривают, что он имеет связи с кыргызским сообществом Фетхуллаха Гюлена, которого обвинили в неудавшемся перевороте в Турции в прошлом году. Насколько его президентство навредит стране? Во-вторых, при Бакиеве С. Исаков был одним из доверенных людей Максима Бакиева, видели, знаем. Подумал ли над этими обстоятельствами наш правитель? Не будет ли народных волнений, если народ возьмется за старое, подведет итоги выборов с помощью компьютера?

(В следующем номере поговорим о кандидатах из оппозиции).

Источник: газета "Майдан.kg" №9 от 15.03.2017 / стр. 1 и 3

http://www.gezitter.org/prezident_2017/58424/