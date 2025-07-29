Однофамилец Ташиева представлялся его старшим сыном и обманывал граждан, - ГКНБ

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР задержан гражданин КР «Т.А.Б.» по факту мошенничества с использованием имен близких родственников Председателя ГКНБ КР.

Так, 25 июля 2025 года в социальной сети «Фейсбук» гражданка «А.З.Ж.» опубликовала видеообращение с просьбой принять меры в отношении «Т.А.Б.», который пользуясь схожестью фамилии, выдавая себя за старшего сына Председателя ГКНБ КР систематически совершает мошеннические действия.

26 июля 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела «Т.А.Б.» был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению аналогичных противоправных фактов, а также других причастных лиц.

ГКНБ КР напоминает о недопустимости нарушения законодательства страны прикрываясь именами родственников Председателя ГКНБ КР, при выявлении которых будут приниматься жесткие соответствующие меры, в том числе уголовно-правового характера, а граждан пострадавших от подобных фактов призывает обращаться по номеру 0312 62-05-85.