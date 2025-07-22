Аэропорт «Манас» необоснованно списал ГСМ на 190 млн сомов, - аудит

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проверка выявила ряд серьезных нарушений, несмотря на общее соответствие компании законодательным требованиям.
Счетная палата обнародовала результаты аудита деятельности ОАО «Международный аэропорт Манас» (ныне ОАО «Аэропорты Кыргызстана») за период с 2023 по 2024 годы.
Проверка выявила ряд серьезных нарушений, несмотря на общее соответствие компании законодательным требованиям.
По данным аудита, в 2023 году, а также в I и II кварталах 2024 года было выплачено 476,7 млн сомов сотрудникам без оценки их индивидуальных вкладов (премиальных), из которых 406,6 млн сомов составила заработная плата, а 70,1 млн сомов — отчисления в Социальный фонд.
Кроме того, за аудиторский период на сумму 190,5 млн сомов были необоснованно списаны горюче-смазочные материалы, что нарушило стандарт МСФО (IAS) 2 «Запасы».
Еще одним нарушением стало отсутствие публикации 165 отчетов о закупках на сумму 320,6 млн сомов за II полугодие 2024 года, что противоречит постановлению Кабмина № 301 от 10 июня 2022 года. Также инвентаризация выявила дефицит запасных частей на 4,6 млн сомов, а акты списания были поданы с опозданием.
«Проблемы возникли и в сотрудничестве с аудиторами: ОАО «Аэропорты Кыргызстана» не предоставило ключевые документы, включая письма руководству по итогам финансового аудита за 2023–2024 годы, что нарушило закон «О Счетной палате»», - говорится в отчете.
Источник: Tazabek