Аэропорт «Манас» необоснованно списал ГСМ на 190 млн сомов, - аудит

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проверка выявила ряд серьезных нарушений, несмотря на общее соответствие компании законодательным требованиям.

Счетная палата обнародовала результаты аудита деятельности ОАО «Международный аэропорт Манас» (ныне ОАО «Аэропорты Кыргызстана») за период с 2023 по 2024 годы.



Проверка выявила ряд серьезных нарушений, несмотря на общее соответствие компании законодательным требованиям.



По данным аудита, в 2023 году, а также в I и II кварталах 2024 года было выплачено 476,7 млн сомов сотрудникам без оценки их индивидуальных вкладов (премиальных), из которых 406,6 млн сомов составила заработная плата, а 70,1 млн сомов — отчисления в Социальный фонд.



Кроме того, за аудиторский период на сумму 190,5 млн сомов были необоснованно списаны горюче-смазочные материалы, что нарушило стандарт МСФО (IAS) 2 «Запасы».



Еще одним нарушением стало отсутствие публикации 165 отчетов о закупках на сумму 320,6 млн сомов за II полугодие 2024 года, что противоречит постановлению Кабмина № 301 от 10 июня 2022 года. Также инвентаризация выявила дефицит запасных частей на 4,6 млн сомов, а акты списания были поданы с опозданием.



«Проблемы возникли и в сотрудничестве с аудиторами: ОАО «Аэропорты Кыргызстана» не предоставило ключевые документы, включая письма руководству по итогам финансового аудита за 2023–2024 годы, что нарушило закон «О Счетной палате»», - говорится в отчете.

Источник: Tazabek

