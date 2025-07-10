ГКНБ выявил схрон огнестрельного оружия, принадлежавший членам ОПГ

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий, направленных на борьбу с членами огрганизованных прееступных групп, в том числе по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия выявлен крупный схрон оружия.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мроприятий в рамках зарегистрированных материалов досудебного производства, на территории южной части поймы реки Кара-Балта Жайылского района Чуйской области, обнаружен схрон огнестрельных оружий и боеприпасов, в том числе 4 единицы гладкоствольного обреза и 2 газотравматических пистолета.

При этом по имеющимся оперативным данным, обнаруженные огнестрельные

оружия, ранее принадлежали членам ОПГ из числа близкого окружения криминального авторитета т.н. «вора в законе» К. Асанбека.

ГКНБ КР в настоящее время продолжаются проведения соответсвующих оперативных мероприятий направленных на выявления лиц причастных к ОПГ.