Нурлан Мотуев арестован на 5 суток

Новости

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это не первые задержания Мотуева.

Свердловский районный суд Бишкека 9 июля вынес решение в отношении Нурлана Мотуева.



Как сообщили в пресс-службе Свердловского РУВД, сотрудники милиции 8 июля проводили профилактические мероприятия с Мотуевым. Во время беседы он начал оскорблять правоохранителей. В связи с чем на него составили протокол по ст.126 («Мелкое хулиганство») КоП КР.



Свердловский райсуд признал его виновным в правонарушении и арестовал на 5 суток.



Это не первые задержания Мотуева.

Источник: АКИpress

