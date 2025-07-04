В Бишкеке задержан танцор Жан Воинов по факту избиения трех девушек в отеле Sheraton. Также задержан его шурин

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Воинов подозревается по ст.280 («Хулиганство») УК.

Задержан танцор Жан Воинов, сообщила 4 июля редакции «Сводка АКИpress» руководитель пресс-службы УВД Первомайского района Алмаш Бекбоева.



Воинов подозревается по ст.280 («Хулиганство») УК.



Ранее блогер Алина Жакыпова, известная, как Begemot Kyz, заявила, что 30 июня ее с подругами избили в отеле Sheraton. Она обвинила в этом Воинова, его жену Зарину Алмасову и младшего брата Зарины.



Оперативники Первомайского РУВД задержали шурина Воинова Р.А., 1994 года рождения, по подозрению в хулиганстве и грабеже.

Источник: АКИpress

