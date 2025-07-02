Задержана группа, пытавшаяся продать украденные пограничниками боевые гранаты

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР по факту организации незаконного оборота оружия и боеприпасов задержаны Н.Т.З., М.Э.К., Н.К.А., Н.Т.Т., О.Б.Т., А.Т.Б., С.Р.Д., а также действующий и ранее служивший сотрудники пограничной службы Э.К.К. и А.у.Н., которые в преступном сговоре планировали реализацию крупной партии боевых гранат РГД-5.

Установлено, что члены организованной преступной группы, вступив в преступный сговор с сотрудниками погранслужбы, которые под видом использования гранат РГД-5 во время вооруженного конфликта с КР и РТ похитили вверенное имущество и реализовали членам преступной группировки. Каждый из задержанных лиц четко выполнял свои преступные роли, в частности один занимался поиском клиентов, другой подготовкой автотранспортных средств для перевозки оружия и специализированной военной формы одежды в целях маскировки и безопасного передвижения и т.д.

По результатам следственно-оперативных мероприятий из незаконного оборота оружия и боеприпасов изъято 4 единицы гранат РГД-5, обрез огнестрельного оружия и боеприпасы калибра 7,62 мм и калибра 5,45. При этом, по уголовному делу были задержаны и водворены в СИЗО-21 в общей сложности 9 причастных лиц.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, имеющих причастность к данному преступлению.