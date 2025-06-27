ГКНБ задержал члена ОПГ и представителя «полукриминальной спортивной молодежи»

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Задержаны подозреваемые в вымогательстве, сообщили 27 июня в пресс-службе ГКНБ.



По версии следствия, состоящий на оперативным учете АБД ТОР как член ОПГ ликвидированного «вора в законе» Камчы Кольбаева Ж.Б.Ж. и представитель «полукриминальной спортивной молодежи» Жети-Огузского района Иссык-Кульской области Т.У.Р. вымогали 300 тыс. сомов. Их задержали при получении 70 тыс. сомов.



Как отметили в ГКНБ, подозреваемые, угрожая расправой, получили часть вымогаемой суммы 20 тыс. сомов через электронный банк. Они обещали решить вопрос по кредиту.



Задержанных водворили в ИВС ОВД Каракола.

