Задержан судья Аламединского райсуда Шумкарбек Жусупбаев

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Его водворили в ИВС.

Задержан судья Аламединского районного суда по подозрению в вымогательстве взятки, сообщили 27 июня в пресс-службе МВД.



В Следственную службу МВД обратился С.А. с просьбой принять меры в отношении сотрудников Аламединского райсуда. По его словам, они вымогают у него деньги за положительное решение по делу. Данный факт был зарегистрирован по ст.343 («Вымогательство взятки») УК КР.



По версии следствия, в Аламединском райсуде рассматривали уголовное дело в отношении заявителя. Во время суда обвиняемый попросил судью Ж.Ш.Б. отложить процесс.



«На что Ж.Ш.Б. согласился и потребовал 30 000 сомов. Также он для принятия по делу положительного решения потребовал у подсудимого С.А. 1000 долларов, которые впоследствии были отданы гражданину Б.К. для последующей передачи судье», - сказали в МВД.



Во время обыска у Б.К. нашли помеченные купюры, которые, по данным милиции, предназначались судье Ж.Ш.Б.



В итоге Б.К. задержан по подозрению по ст.41-343 («Соучастие в вымогательстве взятки») УК КР. Его водворили в ИВС.



Совет судей 27 июня дал согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи Ж.Ш.Б., 1982 года рождения. Его задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.



Под инициалы Ж.Ш.Б. подходит Жусупбаев Шумкарбек Болотбекович.

