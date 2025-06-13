Депутаты ЖК и правозащитники посетили ИВС и СИЗО-1

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Депутаты и правозащитники побеседовали с работниками и лицами, содержащимися под стражей

Депутаты Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова и Медер Алиев, а также директор Национального центра по предупреждению пыток Бакыт Касымкулов 12 июня посетили ИВС ГУВД Бишкека и СИЗО-1, сообщили 13 июня в пресс-службе НЦПП.



Депутаты и правозащитники побеседовали с работниками и лицами, содержащимися под стражей. Они проверили условия содержания, санитарное состояние помещений, обеспечение доступа к медпомощи, организацию питания, наличие библиотеки, а также возможности для общения заключенных с адвокатами и родственниками.



Цель визита — мониторинг соблюдения прав человека в местах лишения свободы и выявление возможных нарушений с целью их последующего предотвращения.

