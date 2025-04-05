В Токмоке парень пытался уговорить девушку выйти замуж, привязав ее скотчем

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По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы

В Токмоке задержан подозреваемый в похищении девушки с целью принуждения вступления в брак, сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, в ОВД обратилась гражданка Д.А. 2004 года рождения, о принятии мер в отношении гражданина Т.А., который 29 марта похитив против ее воли, удерживал у себя в доме, где путем угроз принуждал ее выйти за него замуж.

Данный факт зарегистрирован в ОВД и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.174 (Принуждение лица к вступлению в брак).

4 апреля 2025 года в ходе проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого гражданина Т.А. 2001 года рождения, который в порядке ст.96 УПК был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлено, что гражданин Т.А. и Д.А. находились в отношениях, 29 марта 2025 года в 01:00 часов гражданин Т.А. обманным путем посадил гражданку Д.А. к себе в автомашину, где вывез ее в безлюдное место и связав ей руки и ноги скотчем, стал принуждать ее выйти за него замуж. После чего отвез ее к себе домой, где привязал скотчем ее к батарее.

Когда гражданин Т.А. уснул, она самостоятельно освободилась и направилась в ОВД г. Токмок, где обратилась с заявлением, на что сотрудниками милиции был осуществлен выезд по месту жительства Т.А., который увидев сотрудников милиции на автомашине совершив наезд на одного из сотрудников милиции, скрылся.

В ходе проведении специальных следственных действий на территории в Бишкеке было установлено его местонахождение.

По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, следствие продолжается.