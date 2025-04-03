Задержаны члены ОПГ по факту покушения на убийство на окраине Бишкека

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По факту покушения на убийство, совершенного группой лиц по предварительному сговору, задержаны члены ОПГ.

По данным комитета, установлено, что 31 марта на территории чайханы «Халва», расположенной в селе Новопавловка Чуйской области, члены ОПГ А.у.Б., М.Н.М., Ч.у.Э. и С.А.С.., вступив в преступный сговор, совершили дерзкое нападение на гражданина Н.у.Б., которому нанесли многочисленные ножевые ранения. Пострадавший в тяжелой состоянии госпитализирован в территориальную больницу.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам были задержаны причастные к поножовщине лица. Ими оказались неоднократно судимые, состоящие на оперативном учете МВД как активные члены ОПГ.

В настоящее время задержанные в порядке статьи 96 УПК КР водворены в ИВС МВД КР.

ГКНБ КР в рамках своей компетенции продолжает работу по противодействию организованным преступным группам и сообществам, а также вовлечение спортивной части молодежи к криминальным элементам.

Также ГКНБ КР призывает граждан обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов.