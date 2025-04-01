Раскрыто убийство десятилетней давности, совершенное по заказу Досонова по кличке «Дженго» - подробности

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Раскрыто убийство десятилетней давности, совершенное по заказу Кадыра Досонова по кличке Дженго.

Как сообщили в комитете, за последние четыре года, одним из приоритетных направлений работы органов национальной безопасности являлась борьба с организованной преступностью, в рамках которой были достигнуты беспрецедентные результаты.

Как ранее сообщалось, на территории республики полностью ликвидированы организованные преступные группы, в том числе К. Кольбаева, влияние которой распространялось на все сферы жизни страны, начиная от экономического сектора, заканчивая сращиванием с подверженными коррупции представителями государственного аппарата.

Масштабы разветвленной сети организованной преступности достигали критического уровня, угрожавшего национальной безопасности страны. В результате без компромиссной борьбы и нестандартного подхода к решению поставленных перед ГКНБ задач, на первом этапе можно констатировать полную ликвидацию в стране организованной преступности, в масштабном ее понимании, лишении ее финансовых ресурсов и обращения преступно нажитого имущества в доход государства.

На следующем этапе борьбы с организованной преступностью проводятся необходимые мероприятия и принимаются соответствующие меры по модернизации пенитенциарной системы, где также необходим особый подход для построения современной системы исправления осужденных лиц.

В рамках проводимой органами национальной безопасности работы, особое внимание уделяется раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованной преступностью в прежние годы, когда привлечение виновных к уголовной ответственности было невозможно в прежних условиях.

В 2025 году ГКНБ было возбуждено уголовное дело по факту убийства 7 августа 2015 года в СИЗО города Ош уроженца Кара-Сууйского района Ошской области А.З.А., 1980 года рождения.

По результатам следственных и оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что заказчиком данного убийства был небезызвестный Кадыр Досонов по кличке Дженго, также как и убитый уроженец Кара-Сууйского района Ошской области, входившие в ОПГ ликвидированного К. Кольбаева.

Следствием было установлено, что между К. Досоновым и А.З.А. имелись личные неприязненные отношения, связанные осведомленностью убитого о фактах присвоения К. Досоновым денег из так называемого «общака» - общих средств криминального объединения.

Ввиду намерений А.З.А. довести до членов ОПГ К. Кольбаева о воровстве денег со стороны К. Досонова, что противоречило правилам поведения в криминальной среде, последний дал указание своим подручным совершить его убийство.

Так, 7 августа 2015 года осужденные уроженцы Джалал-Абадской области А.Р.Ш., Ю.Б.Н. и уроженец Ошской области Д.А.Д., действуя по указанию К. Досонова насильственным путем, удерживая А.З.А. ввели ему в вену смертельную дозу наркотического средства - «героин», в результате чего последний скончался на месте.

В настоящее время следствием также проверяется причастность должностных лиц пенитенциарной системы к данному преступлению, так как с 2015 года убийство А.З.А. фактически укрывалось и значилось как передозировка наркотиками.

Особого внимания заслуживает циничность мотивов данного преступления, когда в целях сокрытия фактов банального воровства, К. Досонов без колебаний дал указание убить своего земляка.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление всех причастных к совершению преступления лиц, о чем общественность будет дополнительно информирована.