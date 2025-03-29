ГКНБ задержал первого вице-мэра Каракола Эрлана Айсаракунова

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ задержал первого вице-мэра Каракола Эрлана Айсаракунова.



Как сообщает пресс-служба госкомитета, был установлен факт злоупотребления должностным положением руководства мэрии города Каракол и других лиц, которые реализовали муниципальный земельный участок по заниженной цене.



Установлено, что в 2021-2022 годах для строительства многоэтажного социального жилого дома и студенческих общежитий в микрорайоне «Кашка-Суу» мэрия города Каракол выделила и выставила на торги земельный участок площадью 8312,9 кв.м. Далее во исполнение требований руководства страны по обеспечению нуждающихся в доступном жилье ранее выставленный на торги земельный участок было запланировано передать ОАО «ГИК» для строительства многоэтажных домов.



Земельная комиссия мэрии города Каракол во главе с первым вице-мэром А.Э.А., заведомо зная, что земельный участок планируется передать «ГИК», проводит торги по предоставлению участка в частную собственность гражданину А.Н.К.



После чего земельная комиссия выносит решение о предоставлении А.Н.К. равнозначного земельного участка в мкр «Кашка-Суу», стоимость которого превышает сумму, предложенную за земельный участок, выставленному на торги.



По результатам следствия А.Э.А. задержан и водворен в ИВС ГОВД г.Каракол.

