ГКНБ задержал пакистанца за подделку документов и мошенничество с визами

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Пресечен незаконный канал по изготовлению электронных виз.



По версии следствия, гражданин Пакистана А.М. обещал 14 соотечественников сделать необходимые правоустанавливающие документы. По данным ГКНБ, А.М. живет в Кыргызстане более 17 лет, который использовал данный фактор, как подтверждение того, что у него в стране есть необходимые связи и он сможет изготовить электронные визы (Е-Visa) для граждан Пакистана. За это он получил у потерпевших граждан более 1 млн сомов.



В связи с чем 18 марта было возбуждено уголовное дело по ст.379 ч.3 («Подделка документов») и ст.209 («Мошенничество») УК КР. Иностранца водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.



В рамках следствия выявляют других причастных к преступлению.