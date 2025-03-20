Прокурора Аламединского района задержали при получении взятки

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Он вымогал деньги у подследственного за положительное решение суда.

В Бишкеке при получении взятки с поличным пойман прокурор Аламединского района Чуйской области Жамалбек Сатыбалдиев. Об этом 24.kg сообщил источник в силовых структурах.

Задержание провели накануне, 19 марта, сотрудники спецслужб совместно с Военной прокуратурой при получении Жамалбеком Сатыбалдиевым $2,5 тысячи. Он вымогал деньги у подследственного за положительное решение суда. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Источник: 24.kg