ГКНБ задержал подозреваемую в мошенничестве, которая прикрывалась близкими родственниками президента

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ задержал подозреваемую в мошенничестве, которая прикрывалась близкими родственниками президента Садыра Жапарова.



По данным комитета, гражданка КР Ч.Ж.Н. входила в доверие к предпринимателям и иностранным инвесторам, обещая содействие в реализации крупных инвестиционных проектов. При этом она ссылалась на поддержку со стороны близких родственников президента.



«За это она требовала от 10 до 20 тыс. долларов США, якобы для передачи так называемым покровителям», - говорится в сообщении.



Кроме того, по информации комитета, Ч.Ж.Н. обманным путем организовывала встречи под предлогом реализации частных бизнес-проектов, однако они так и не были реализованы.



ГКНБ подчеркнул, что инвестиционные проекты находятся в ведении государства, а не частных лиц.



Все полученные деньги подозреваемая оставляла себе, используя их для личных нужд, а инвесторам гарантировала лоббирование их интересов в ущерб государству, сообщает пресс-служба комитета.



В отношении Ч.Ж.Н. возбуждено уголовное дело. Она была задержана при получении части денег в размере 7 тыс. долларов США за организацию очередной встречи и водворена в СИЗО ГКНБ.



В настоящее время ведется следствие для установления всех обстоятельств дела, других причастных лиц и потерпевших инвесторов.

