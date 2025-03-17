Тела кыргызстанской семьи, которую убили в США, доставили в Кыргызстан

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Вопрос находится на особом контроле МИД и генконсульства в Чикаго.

Тела кыргызстанской семьи, которая погибла в Чикаго (США), доставлены в Кыргызстан. Об этом сообщает МИД.



Так, 17 марта в республики доставлены тела: М.А., 1980 года рождения, его супруги А.Б., 1977 года рождения и их сына М.А., 2019 года рождения.



Генеральное консульство Кыргызстана в Чикаго поддерживает связь с близкими родственниками и местными органами США. «В связи с продолжением следственных мероприятий, подробности происшествия не разглашаются», - говорится в сообщении.



Вопрос находится на особом контроле МИД и генконсульства в Чикаго.



Азамату было 45 лет, Бермет — 47, их сыну 5 лет. Азамат и Бермет приехали в США в 2012 году и работали в логистической сфере. В 2019 году у них родился «особенный» сын, его назвали Амином.

