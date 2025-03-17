Пресечена системная коррупционная схема в «Кыргызиндустрии»

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Пресечена системная коррупционная схема в ОАО «Кыргызиндустрия

Пресечена системная коррупционная схема в ОАО «Кыргызиндустрия», сообщает пресс-служба ГКНБ.



Сотрудники ГКНБ получили данные о коррупционной схеме, организованной высокопоставленными лицами ОАО «Кыргызиндустрия».



Так, 13 марта 2025 года на основании собранных доказательств, были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ, директор ОсОО «Б. К. М.» И.М.Т. и Х.А.К.



Ранее по указанному уголовному делу также были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ следующие лица:



1. Президент ОАО «Кыргызиндустрия» А.Ж.О.



2. Вице-президент ОАО «Кыргызиндустрия» Б.Б.Д.



3. Директор ОсОО «Алай барстары» У.Б.К.



4. Директор ОсОО «Корпорация строй ресурс» А.М.Ы.



В настоящее время ведется работа по изобличению и привлечению к уголовной ответственности других фигурантов данной коррупционной деятельности.



История вопроса:



Ранее в ГКНБ сообщали, что «Кыргызиндустрия» финансировала 40 убыточных предприятий. Был задержан экс-руководитель Абдураимов и его вице-президент.



В период 2022-2024 годы из бюджета республики было выделено более 2,3 млрд сомов на содержание «Кыргызиндустрии».



«Однако, отдельные должностные лица ОАО «Кыргызиндустрия» создали устойчивую коррупционную схему по присвоению и растрате бюджетных средств через дочерние компании.



Так, с 2022 по 2024 год ОАО «Кыргызиндустрия» было создано и профинансировано более 40 заведомо убыточных предприятий, финансовые вливания в которые остались безвозвратными», - сообщили в ГКНБ.

Источник: Tazabek

