В Бишкеке на Ибраимова выявили бордель. Задержана подозреваемая в сутенерстве

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Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Ее водворили в ИВС. Ведется следствие.

Задержана подозреваемая в содействии проституции и разврату, сообщили 13 марта в пресс-службе УВД Свердловского района.



Во время рейда «Притон-Бабочка» сотрудник милиции выявили квартиру в многоэтажке по ул.Ибраимова, где работает бордель.



Данный факт был зарегистрирован по ст.160 («Содействие проституции и разврату») УК КР.



Сотрудники Свердловского РУВД задержали подозреваемую Р.Ж., 1997 года рождения. Ее водворили в ИВС.



Ведется следствие.

