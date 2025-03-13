В Бишкеке на Ибраимова выявили бордель. Задержана подозреваемая в сутенерстве

Задержана подозреваемая в содействии проституции и разврату, сообщили 13 марта в пресс-службе УВД Свердловского района.
Во время рейда «Притон-Бабочка» сотрудник милиции выявили квартиру в многоэтажке по ул.Ибраимова, где работает бордель.
Данный факт был зарегистрирован по ст.160 («Содействие проституции и разврату») УК КР.
Сотрудники Свердловского РУВД задержали подозреваемую Р.Ж., 1997 года рождения. Ее водворили в ИВС.
Ведется следствие.
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Новости
Задержана подозреваемая в содействии проституции и разврату, сообщили 13 марта в пресс-службе УВД Свердловского района.