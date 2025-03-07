Задержанные за групповое изнасилование девушки водворены в СИЗО-1

Новости

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 5 задержанных водворены в СИЗО-1 до 28 апреля.

Свердловский районный суд Бишкека 1 марта заключил под стражу подозреваемых в групповом изнасиловании, сообщили 7 марта редакции «Сводка АКИpress» в пресс-службе Бишкекского горсуда.



5 задержанных водворены в СИЗО-1 до 28 апреля.



Вечером 28 февраля 22-летняя жительница столицы отдыхала в кафе «Ситора» в мкр Восток-5. По данным источников, свое времяпровождение она запостила на своей странице в соцсетях и это увидел один из ее подписчиков, который пытался ухаживать за девушкой. Но она его отвергала.



Он приехал в заведение с друзьями и, воспользовавшись беспомощным состоянием знакомой, вместе с приятелями вынес ее из кафе, посадил в машину и увез на окраину Бишкека.



Там девушку изнасиловали и оставили, уехав на авто. Придя в себя, она добралась до ближайшего магазина и вызвала милицию.



Оперативники Свердловского РУВД задержали подозреваемых Т.К., 2000 года рождения, Б.С., 2000 года рождения, Э.Т., 2001 года рождения, Б.Ж., 2000 года рождения, и Ж.Т., 2001 года рождения.

