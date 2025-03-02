В Бишкеке в ДТП погиб 17-летний скутерист. Задержан блогер

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Авто сбило скутериста и молодой человек скончался на месте.

Задержан подозреваемый в смертельном автонаезде, сообщили 1 марта в пресс-службе ГУВД Бишкека.



ДТП произошло 24 февраля примерно в 9 часов вечера. 17-летний К.Д. ехал на скутере по ул.Асылкеч. На пересечении с ул.Жайыл Баатыра юноша начал совершать маневр налево в западную сторону. В это время там ехала машина «БМВ 740», за рулем которой был Э.М., 1999 года рождения. Авто сбило скутериста и молодой человек скончался на месте.



Данный факт был зарегистрирован по ст.312 ч.3 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности особо тяжкий вред») УК КР.



Водителя «БМВ» задержали и водворили в ИВС. Ведется следствие.