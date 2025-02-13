Смерть ученика школы №72. Глава ГУВД Бишкека встретился с родителями Аннаса

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Расследованием будет заниматься Следственная служба ГУВД Бишкека

Начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев 13 февраля встретился с родителями Аннаса Айтбаева — ученика 8 класса школы-гимназии №72, который скончался 4 февраля.



Руководство столичной милиции выслушало жалобы и мнения родителей Аннаса и отметило, что все следственные мероприятия будут проведены в полном объеме для выяснения всех обстоятельств трагедии,



«В случае выявления нарушений или ненадлежащего обращения, будут приняты строгие меры в соответствии с законом», - заверили они.



Руководство ГУВД добавило, что расследованием будет заниматься Следственная служба ГУВД Бишкека.

21 января Нурисе Айтбаевой позвонили из школы, где учился ее 14-летний сын Аннас Айтбаев. Классная руководительница рассказала родительнице, что Аннас упал в туалете и ударился о раковину. Женщина приехала в школу, и ее сын сообщил, что сам упал. На место вызвали скорую помощь, осмотрев мальчика, медики сказали, что с ним все нормально, и уехали. Однако позже Аннасу стало плохо, и Нуриса вместе с классной руководительницей отвезли школьника в 3-ю детскую больницу.



Тем временем мальчику становилось все хуже, и его перевели в реанимацию. 4 февраля он скончался. 12 февраля мать Аннаса на встрече с руководством школы, милицией и чиновниками заявила, что еще тогда врачи заподозрили, что ее сына избили.



На той же встрече одноклассник Аннаса сообщил, что 21 января их избили старшеклассники: один из них пнул Аннаса в грудь, и мальчик потерял сознание.



Как рассказали в милиции, 10 февраля к ним с заявлением обратился отец Аннаса — Доолот Айтбаев. Он попросил принять меры в отношении учеников школы №72 Т.И., С.Б. и К.Б.



Айтбаев отметил, что они избили его сына в туалете, после чего Аннаса доставили в больницу, где он через некоторое время скончался.



Заявление пострадавшей стороны приобщили к материалам доследственной проверки, которая началась еще 7 февраля.



Также данный факт был зарегистрирован по ст. 130 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК КР.



В ГУВД Бишкека отметили, что начато служебное разбирательство в отношении инспектора по делам несовершеннолетних, который закреплен за этой школой.

Источник: АКИpress