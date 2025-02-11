В США задержан кыргызстанец по подозрению в незаконном экспорте оружия

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Он заключил пятилетний контракт на $900 тысяч

В США задержан кыргызстанец по подозрению в незаконном экспорте огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов.

Уточняется, что С.Ж. задержан в США по обвинению в незаконном экспорте огнестрельного оружия в Россию через Кыргызстан. Обвинительное заключение подано в федеральный суд Бруклина.

Известно, что гражданин КР был задержан 24 января 2025 года в Лас-Вегасе, где посещал выставку Shooting, Hunting, and Outdoor Trade (SHOT) Show и встречался с американскими поставщиками оружия.

По информации прокурора Джона Дж. Дарема, подозреваемый «разработал схему обхода экспортного контроля, чтобы поставлять полуавтоматическое оружие в Россию».

По версии следствия, с марта 2020 года С.Ж. организовал схему поставок американского оружия в Россию, нарушая ограничения Министерства торговли США.

Будучи гендиректором и владельцем оружейной компании в Бишкеке, он заключил пятилетний контракт на $900 тысяч с компанией из Вирджинии на покупку и экспорт оружия в Кыргызстан. При этом в выданной лицензии на экспорт прописан запрет на реэкспорт оружия в РФ.

Несмотря на это, он поставлял оружие в Россию через другую кыргызстанскую компанию. В июле 2022 года гражданин КР провел транзакции на $67 тысяч между своими фирмами и перевел более $65 тысяч американской компании за покупку 25 полуавтоматических винтовок-пистолетов. Оружие отправили из аэропорта JFK в Кыргызстан. В августе 2022 года С.Ж. получил документы о том, что винтовки предназначены для российских партнеров.

В ноябре 2022 года генеральный директор фирмы из РФ подтвердил сделку перед налоговыми органами ЕАЭС, указав, что оружие закуплено в Кыргызстане, а покупателем является московская фирма.

Следствие располагает документами, подтверждающими незаконные операции, говорится в сообщении.

Если вина кыргызстанца будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Источник: 24.kg