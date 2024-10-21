Вымогательство у Рамиза Алиева. Зампрокурора Бишкека арестован по решению суда

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Они будут находиться под арестом с содержанием в СИЗО ГКНБ до 14 декабря

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение об аресте заместителя прокурора города Эдильбека Ыдырыс уулу и заместителя начальника отдела столичной прокуратуры Абдырашида Джаманкеева.

Известно, что суд накануне рассмотрел ходатайство следователя и удовлетворил его, приняв решение заключить под стражу обоих подозреваемых. Они будут находиться под арестом с содержанием в СИЗО ГКНБ до 14 декабря.

Ранее сообщалось, что заместитель прокурора столицы через посредника вымогал $5 тысяч у вице-мэра Бишкека Рамиза Алиева за прекращение проверок в муниципальном предприятии «Тазалык». Последний обратился в ГКНБ с заявлением, и прокурора поймали с поличным при получении денег.

Напомним, 18 октября в здании столичной прокуратуры провели обыски.