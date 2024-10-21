Милиционера, избившего молодого мужчину после тоя в Сокулуке, взяли под стражу

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Авто водворено на штрафстоянку, следствие продолжается.

Мужчина, который принимал участие в избиении 25-летнего Бексултана в Сокулуке, взят под стражу в больнице, сообщили корреспонденту 24.kg в Главном управлении внутренних дел Чуйской области. Им оказался 28-летний И.Б., действующий сотрудник отдела охраны Сокулукского района.

Напомним, в ночь на 16 октября в селе Сокулук в одном из ресторанов после тоя произошла драка, где толпа напала на 25-летнего мужчину. Во время драки один из нападавших толкнул его под колеса авто. Обеих сбила машина, но нападавший, со слов родного брата 25-летнего пострадавшего, получил незначительные повреждения.

В ГУВД Чуйской области рассказали, что по факту возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР. Правоохранители установили личность одного из подозреваемых. Им оказался 28-летний Д.Ч., которого водворили в ИВС. И.Б., который также находится в больнице после автонаезда, решением суда взяли под стражу.

В милиции добавили, что в настоящее время устанавливаются другие участники преступления. Назначены все необходимые экспертизы. Авто водворено на штрафстоянку, следствие продолжается.