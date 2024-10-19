МВД ликвидировало подпольное казино на улице Турусбекова

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Оперативники ГУУР МВД выявили подпольное казино и прикрыли преступную деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.



Стало известно, что ранее была получена информация о факте организации азартных игр на территории г.Бишкек. Имелись также данные о возможной причастности к организации азартных игр лиц, состоящих на оперативном учете МВД как члены ОПГ.



На основании собранных материалов следственной службой УВД Первомайского района г.Бишкек было возбуждено уголовное дело по ст.219-1 «Незаконная организация игорной деятельности» УК КР.

В ходе работ было установлено место проведения подпольных азартных игр (покер).



МВД сообщило, что 18 октября 2024 года проведены оперативно-следственные мероприятия по адресу г.Бишкек улица Турусбекова, где расположен гостевой дом.



«На месте застигнуты организатор и персонал игорного заведения. Так, установлены и доставлены в ОВД гражданин Ш.Р. 1994 года рождения – организатор, а также двое лиц, выполнявших функции дилера К. Ч. 1987 года рождения и С. Г. 1987 года рождения», - говорится в сообщении.



Кроме этого в милицию доставлены лица, принимавшие участие в азартных играх.



По подозрению в совершении незаконной организации игорной деятельности задержаны и водворены ИВС организаторы Ш.Р. 1994 года рождения и К.С. 1993 года рождения.



В настоящее время следствие по данному уголовному делу продолжается.