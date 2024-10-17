В Бишкеке подрались школьники, шестеро из них доставлены в милицию

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В Бишкеке произошла драка между школьниками, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

17 октября 2024 года примерно в 16:04 часов в службу 102 поступила информация о том, что на пересечении бульвара Молодой Гвардии и проспекта Чуй дерутся школьники.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района.

По данному факту в отделение милиции доставлены 6 несовершеннолетних. Кроме этого, вызваны родители детей.

С каждым из них и их родителями будут проведены профилактические беседы.