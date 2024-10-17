У жителя Ат-Баши изъяли более 8 кг марихуаны

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Следствие по уголовному дела продолжается

Милиция изъяла у жителя Ат-Башинского района более 8 кг наркотиков, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По ее данным, в ночь с 11 на 12 октября оперативные сотрудники отдела уголовного розыска ОВД Ат-Башинского района и СБНОН УВД Нарынской области при досмотре грузового автомобиля марки VOLVO-FH, остановленного по автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт в Ат-Башинском районе, в прицепе автомобиля обнаружили и изъяли мешок, внутри которого находились вещества растительного происхождения со специфическим запахом.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана», общий вес которого составил 8 килограммов 580 граммов.

В результате проверки установлено, что житель Ат-Башинского района И.У. 1977 года рождения собрал на одном из полей Джети-Огузского района и вез в грузовике домой для личного пользования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 283 УК (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта).

Гражданин задержан в качестве подозреваемого и водворен в ИВС. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В настоящее время следствие по уголовному дела продолжается.